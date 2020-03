Službu GeForce NOW rozšířilo osm her včetně skvělého Controlu

Ačkoliv má herní streamovací služba GeForce NOW své mouchy, ve výsledku nás příjemně překvapila. Jenže pak z ní začaly mizet hry. Aktuálně však máme dobrou zprávu: knihovna podporovaných her se rozrostla o osm her v čele s povedeným Controlem a nVidia bude hráče o nových kouscích pravidelně informovat.

Nově připojené hry