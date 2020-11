PC hráči přicházejí na chuť gamepadům. Využívá je až šedesát procent

Mnoho ortodoxních PC hráčů hledí na konzole skrze prsty a jedním z hlavních argumentů je i způsob jejich ovládání. Klávesnice a myš totiž v řadě žánrů umožňují daleko přesnější a pohodlnější hraní než analogové páčky gamepadů.



Assassin’s Creed je typickým příkladem hry, která se lépe hraje na gamepadu.

Jenže to stejné lze říct i naopak a stále víc lidí si to začíná uvědomovat. U her, které jsou k jejich využití uzpůsobeny, po nich už dnes proto sahá většina hráčů. Z informací, které zveřejnil nejpopulárnější digitální obchod s hrami Steam vyplývá, že jich bývá i více než 60 %. U některých specializovaných žánrů, jako jsou třeba skateboardové simulace, je to pak dokonce až 90 %.

Pětina ze všech takto použitých ovladačů přitom pochází z PlayStationu, což jen naznačuje, že spousta lidí už žabomyší meziplatformové války neřeší a rádi využívají výhod všech herních zařízení. I proto byla do Steamu rychle přidána plná podpora ovladače Dual Sense, takže jeho unikátní haptická odezva (viz náš článek) už není vázána jen na nedostatkový PlayStation 5.