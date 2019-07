Turnaj ve Fortnite udělal z puberťáka milionáře. Zúčastnili se i Češi

Mezi stovku nejlepších hráčů světa se probojovali i dva čeští hráči, čtrnáctiletý Martin „Marteen“ Pátek a o dva roky starší Richard „Skailer“ Janeček však během víkendu do bojů o hlavní cenu výrazněji nepromluvili. Ani tak však nemusí být smutní, už jen za samotnou účast mezi na prestižním turnají si vydělali přes milion korun, o životním zážitku z vyprodaného stadionu Flushing Meadows ani nemluvě.



Celkovým vítězem se stal Američan Kyle „Bugha“ Giersdorf, turnaj dvojic pak ovládli Nor Emil “Nyhrox” Bergquist Pederson s Rakušanem vystupujícím pod přezdívkou Aqua.

Zajímavý příběh pak napsal Brit Jaden „Wolfiez“ Ashman, kterému je pouhých patnáct let. Už teď je z něj ale milionář, protože se s partnerem Davem „Rojo“ Jongem z Nizozemí podělili o výhru přesahující dva miliony dolarů. Jadenova matka přitom přiznala, že ji synovo „paření“ dlouhodobě štvalo a dokonce mu jednou vyhodila herní konzoli Xbox. To už se nyní mladému talentu jistě nestane.

Jakoby by Jadenův výkon nebyl pozoruhodný sám o sobě, pozornost k sobě strhává i tím, že na rozdíl od většiny ostatních profíků nepoužíval k ovládání klasickou kombinaci klávesnice + myš, ale hrál na konzolovém gamepadu.

This is what's so fucked up with this world. Kick a ball around a field or play games & get paid £££. Save, protect or improve lives & get paid a pittance  no wonder there's

shortages of doctors, nurses, police, radiographers, paramedics, firefighters etc. #FutureIsFucked