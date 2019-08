Tým OG obhájil vítězství v The International a odnesl si rekordní výhru

Co je Dota 2? Dota 2 (Defense of the Ancients 2) je strategická počítačová hra žánru MOBA (Multiplayer online battle arena) uznaná v mnoha zemích jako plnohodnotný sport. Původně vznikla jako fanouškovská modifikace pro populární Warcraft 3, až později se dočkala samostatného vydání. K dispozici je přitom zcela zdarma a dnes je jednou z nejhranějších her platformy Steam.

V DOTA 2 se proti sobě utkávají dva týmy po pěti hráčích, každý ovládá jednoho hrdinu s unikátními vlastnostmi. Hlavním úkolem je zničit soupeřův Ancient (hlavní budova), který je umístěn v základně jednotlivých týmů. K Ancientu vedou tři cesty, ve kterých chodí počítačem ovládané příšery (creep), za jejichž zabíjení získávají hrdinové peníze a zkušenosti. Ty poté používají k nákupu silnějšího vybavení a nových schopností. DOTA 2 tak v sobě kombinuje prvky strategií, her na hrdiny i akce. (zdroj: Wikipedie)