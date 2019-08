Nejvíc proher v historii sportu. Hráči Overwatch byli pro smích, teď válí

Profesionální liga ve hře Overwatch (OWL) je prvním a zatím také jediným pokusem přizpůsobit profesionální hraní počítačových her i divákům tradičních sportovních soutěží. Má podobu klasické ligy, jakou známe třeba z NHL, NBA nebo MBL.

Týmy nenesou názvy sponzorů, ale jsou vztaženy k jednotlivým městům. A to nikoli jen Severní Ameriky a Kanady, jako v případě výše zmíněných soutěží, ale rovnou napříč celým světem. V každém z dvaceti měst, která se OWL aktuálně účastní, je domácí aréna, kde mohou fanoušci sledovat své oblíbence naživo. Vzniká tak přirozeně široká divácká základna i rivalita mezi týmy.

Všichni hráči OWL jsou profesionálové, kteří se hře věnují jako zaměstnání a berou za to spousty peněz. Po všech stránkách tak jde o profesionální sportovní organizaci, jediným rozdílem oproti výše zmíněným je fakt, že se během zápasů hráči tolik nehýbou. OWL funguje teprve od loňského roku, ale už dokázala přepsat historii. Postaral se o to tým Shanghai Dragons, který se stal nejhorším týmem v historii profesionálního e-sportu.

The Shanghai Dragons have done it. At 0-29 and 29 straight losses, they have set the record for the longest losing streak in the history of major sports leagues. (via @KateMitchellOW ) https://t.co/Wll82lndif

„Draci“ jsou držitelem rekordu v počtu prohraných zápasů v řadě v jakémkoliv profesionálním sportu, který do té doby drželi basketbaloví Philadelphia 76ers s dvaceti osmi prohrami. V první sezoně totiž nevyhráli ani jeden ze svých čtyřiceti zápasů do kterých nastoupili, v druhé pak k nelichotivé sérii přidali ještě dva. Této děsivé bilance si povšimla i mainstreamový média, čímž paradoxně celé lize pomohla dostat se do očí veřejnosti. Ambiciózní tým poskládaný z nejlepších hráčů z celé Číny byl všem pro smích.

@Slasher @KateMitchellOW Where can I get a salary to constantly lose at video games please send a DM thanks and God bless.

Od té doby se však tým změnil k nepoznání a nejen, že se dlouhodobě drží na pozicích zaručujících postup do play-off, dokonce zcela opanoval tzv. třetí Stage, což je jeden z nejdůležitějších momentů celé sezony.

We took home our first ever stage title after a monumental run through the playoffs. Here are some of our favorite moments during our match against the Shock!



 https://t.co/GGC53qWNtN pic.twitter.com/EQsLQKyVMQ