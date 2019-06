Celosvětový hit Fortnite byl v rané fázi vývoje málem zrušen

Fortnite je dnes tak silná značka, že ji znají i ti, kteří počítačové hry vůbec nehrají. Aktuálně má již přes 200 milionů hráčů napříč platformami a firmě Epic Games generuje tak veliké množství peněz, že to otřásá celým herním průmyslem (viz náš článek).

Nebýt Fortnite, zřejmě by nebyl ani Epic Store.

O to úsměvněji zní informace, že celý projekt neměl na začátku příliš velikou důvěru u vedení a hrozilo, že bude zrušen. V rozhovoru pro Game Informer to prozradil bývalý produkční ředitel Epicu Rod Fergusson. „Kdybych z firmy neodešel, vývoj Fortnite bych zrušil,“ řekl doslova a poté upřesnil, že hra prostě nedosahovala kvalitativní laťky, kterou od svých her očekával.

Původně byl Fortnite jen obyčejnou kooperativní střílečkou proti zombíkům, hit se z ní stal až později, když autoři okopírovali režim battle royale z PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Fergusson tak odchodu z firmy před jejím raketovým vzestupem nijak nelituje, naopak, celou situaci bere s humorem. Ostatně nijak výjimečně si nepohoršil, aktuálně totiž pracuje jako ředitel studia Coalition, které vyvíjí netrpělivě očekávanou akci Gears 5.