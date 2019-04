Pět nejpopulárnější battle royale her současnosti. Která je nejlepší?

Žánr battle royale není v herním průmyslu žádnou novinkou, ovšem na vrchol popularity se dostal až zhruba před dvěma lety. Jeho pravidla jsou jednoduchá: sto hráčů, neustále se zmenšující území a vítězem je ten, kdo přežije jako poslední (ať už jeden člověk, nebo malý tým).

Brendan Greene aka PlayerUnknown je zodpovědný za popularitu žánru battle royale.

Co tento mód zásadně odlišuje od desítky let známého režimu Last Man Standing, jsou survival prvky. Každé kolo všichni hráči začínají bez vybavení, které si musí na obrovských mapách nejprve najít. Pokud tedy budete hrát až příliš opatrně, nebudete mít během závěrečného masakru proti lépe vybaveným soupeřům téměř žádnou šanci.



Her s battle royale existuje nepřeberné množství, většina z nich však paběrkuje na okraji zájmu. Podstatnou část trhu si rozparcelovalo pět velkých značek s miliony hráčů.

Fungují sice na stejných principech, v mnoha ohledech se však zásadně liší. Každá má něco, čím je oproti svým konkurentům výjimečná, a my se vám pokusíme poradit, která je tou nejlepší pro vás. A aby nedocházelo k hádkám, vezmeme to podle abecedy.

Apex Legends jsou nejpřístupnější

VIDEO: Apex Legends Gameplay Trailer

Plusy: Je zadarmo, systém pingování, dynamický pohyb, rozdíly mezi hratelnými postavami



Minusy: Spousta podvodníků, dodatečné postavy je potřeba odemknout, chybí mobilní verze

Aktuálně nejžhavější titul v celém herním průmyslu, který za pouhý měsíc od vydání nasbíral padesát milionů hráčů. Kromě fantastického pocitu ze střelby a pohybu vyniká především důrazem na týmovou spolupráci. Intuitivní systém označování a sdílení klíčových objektů mezi spoluhráči (tzv. pingování) dělá ze hry fantastický zážitek, i když nehrajete v sehraném týmu, ale s úplnými cizinci. Díky možnosti oživování padlých spoluhráčů není hra tak přísná, jak bývá v žánru zvykem.

Battlefield V je nejhezčí

VIDEO: Battlefield V — Official Firestorm Reveal Trailer (Battle Royale)





Plusy: Fantastická grafika, prostředí 2. světové války, zničitelné budovy, spousta vozidel

Mínusy: Vysoká cena, pouze 64 hráčů najednou, není optimalizovaný ryze pro battle royale

Firestorm je venku teprve pár týdnů, už teď je však jisté, že je tou nejlepší částí Battlefieldu 5. Díky kulisám 2. světové války má ze všech v článku zmíněných her nejvážnější atmosféru, byť samozřejmě o žádném realismu řeč být nemůže. Nejen, že po bojišti zhusta pobíhají ženy a černoši, kterých asi v tehdejší Skandinávii příliš nebojovalo, ale můžete využívat i tak bizarní dopravní prostředky, jako je gyroptéra nebo závodní traktor.

Vozidla jsou ovšem jen příjemným doplňkem osvědčeného konceptu, který kromě úžasné zničitelnosti prostředí nepřináší nic nového. Hra bohužel nemá mezi fanoušky příliš dobré jméno, ale i ti největší odpůrci musí uznat, že vypadá skutečně fantasticky.

Call of Duty: Black Ops 4 je nejvyladěnější

VIDEO: Válka v novém traileru ke Call of Duty vypadá až nemístně cool





Plusy: Dokonale odladěná hratelnost, známé lokace, jsou tu i náznaky příběhu

Mínusy: Vysoká cena, příliš velký důraz na kosmetické mikrotransakce, málo hráčů

Vydavatelé každoroční série Call of Duty loni dost zariskovali. Poprvé v historii totiž nezapracovali příběhovou kampaň pro jednoho hráče a vše vsadili na battle royale režim Blackout. A sázka se jim beze sporu vyplatila. Blackout je do detailů vypilovaný a mistrně kombinuje hardcore hratelnost žánru s komerční AAA produkcí.

Všichni příznivci Call of Duty budou ve hře rychle jako doma, dokonce na obrovské mapě najdou i spoustu lokací známých z předchozích dílů. Hra bývá docela často k vyzkoušení zdarma (aktuálně třeba po celý duben) a je tak dost možné, že časem přejde zcela do režimu free 2 play. Snad to pomůže zastavit stále klesající počet hráčů, kteří utíkají k jiným titulům.

Fortnite je nejpopulárnější

VIDEO: Fortnite Battle Royale - Gameplay Trailer

Plusy: Je zadarmo, pravidelný přísun nového obsahu, možnost stavět opevnění, nadsázka, skvělá mobilní verze



Mínusy: Infantilní zpracování, tanečky, popularita hry je až otravná

Fortnite je fenomén, který asi netřeba blíže představovat. Hra již překonala hranici 200 milionů registrovaných hráčů, tvrdé „pařanské“ jádro jí ovšem opovrhuje. Nota bene když firmě Epic vydělala tolik peněz, že si za ně může kupovat časové exkluzivity pro svůj rozjíždějící se obchod Epic Store.

Fortnite je hodně barevný, snadno přístupný a je vidět doslova všude. Jeho popularita však nespadla z čistého nebe, jde o po všech stránkách dokonale odladěný produkt. Díky možnosti těžení materiálu a stavění opevnění je navíc daleko taktičtější než jeho přímí konkurenti. Pro mladší hráče jasná volba, stydět se však nemusí ani starší. Jen by neměli zkoušet napodobovat jeho populární oslavné tanečky.

PlayerUnknown’s Battlegrounds jsou nejdrsnější

VIDEO: PUBG 1





Plusy: Nejdelší historie, více map, je na Steamu, prosazuje se i v e-sportu



Mínusy: Není zadarmo, dlouhé prostoje, servery plné cheaterů a Číňanů

Hra, která celou battle royale horečku rozpoutala, zůstává v mnoha ohledech stále nepřekonaná. Ze všech v článku zmíněných titulů je asi nejpomalejší a nejrealističtější, což z něj dělá záležitost spíše pro fajnšmekry. Partie v PUBG mají hodně pomalý rozjezd a prvních deset minut si leckdy ani nevystřelíte, což může být někdy nuda.

Autoři hry se snaží hru protlačit i do světa e-sportu, díky čemuž jej hráči berou daleko vážněji než všechny výše zmíněné tituly. Vypadá to však, že to nejlepší má PUBG již za sebou, alespoň tedy co se Evropy týče, Číňanů je k mání vždycky dost.

Pokud se vám z nějakého důvodu žádná z výše uvedených her nelíbí, nemusíte zoufat. Můžete zkusit předchůdce PUBG zombie akci H1Z1, modifikaci populárního CS: GO Danger Zone, Fear of the Wolves od tvůrců STALKERA, Realm Royale ze světa populární střílečky Paladins nebo třeba rychlý Ring of Elysium. A dá se předpokládat, že v příštích pár měsících ještě nějaké nové battle royale hry vzniknou.