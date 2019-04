Podle prince Harryho by měl být Fortnite zakázán, protože je návykový

Během návštěvy komunitního střediska YMCA v západním Londýně se Harry poněkud překvapivě vyjádřil na adresu aktuálního herního hitu Fortnite. A jeho slova si ve studiu Epic určitě za rámeček nedají.

Podle prince Harryho je totiž hra nebezpečně návyková a jako taková by vůbec neměla být povolena. „Byla vytvořena, aby ve vás vzbudila závislost, která vás má udržet před počítačem co nejdéle,“ řekl podle deníku The Daily Express.

Z jeho dřívějších prohlášení jsme měli pocit, že má Harry počítačové hry rád. V rozhovoru po ukončení své bojové mise v Afghánistánu, kde sloužil na pozici palubního střelce bojového vrtulníku Apache, přirovnal zabíjení vojáků Tálibánu ke střílečce. „Je to pro mne radost, protože patřím k těm lidem, kteří rádi hrají hry na PlayStationu a Xboxu. Řekl bych, že jsem se svými palci docela užitečný,“ šokoval tehdy svojí upřímností.