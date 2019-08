Mistrovství ve Fortnite stanovilo nové rekordy e-sportu

Více než 2,3 milionu diváků sledovalo na YouTube a Twitchi finále mistrovství světa ve hře Fortnite, které se během víkendu uskutečnilo v americkém New Yorku. Pokud nebudeme počítat hodně specifický čínský trh, jde o vůbec nesledovanější e-sportovní událost všech dob.

K číslu výše navíc musíme připočíst

19 000 návštěvníků, kteří zcela vyprodali Arthur Ashe Stadium, aby mohli sledovat turnaj naživo. Nemálo pak bylo i těch, kteří využili jiné streamovací platformy či sociální sítě.



Dalším důkazem významnosti celého turnaje byla velikost odměn. Vítěz turnaje jednotlivců, šestnáctiletý Kyle „Bugha“ Giersdorf si odnesl tři miliony dolarů, což je pro srovnání více, než dostal Novak Djoković za vítězství v letošním Wimbledonu.

16-year-old Bugha took home the $3 million prize at the first Fortnite World Cup Solos title . What’s a game you know you’ll smoke anyone in? 

Via @brgaming pic.twitter.com/rIfZ91f6ql