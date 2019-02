Jen polovina hráčů Fortnite má nainstalovaný Steam

Ještě nedávno platilo, že se žádný pořádný PC hráč neobejde bez steamového klienta. Jenže to už není pravda. O končící nadvládě Valve v prodeji digitálních her jsme psali minulý týden, situace však možná pokročila dále, než by se mohlo na první pohled zdát. Podle Sergeje Gljonkina, autora populární služby Steam Spy, který nyní pracuje pro Epic Games, přibližně polovina hráčů aktuálního hitu Fortnite nemá ve svém počítači Steam vůbec nainstalovaný.

I bez slev na Steamu se dá žít.

Herní průmysl se rychle mění a stejně tak nastupující generace hráčů. Můžeme si hlavy ukroutit nad extrémní popularitou Fortnite, ale faktem zůstává, že obliba této hry daleko přesahuje jinak stále dost uzavřený svět virtuální zábavy.

Autorům se povedlo nalákat i lidi, kteří dosud hráli maximálně na mobilech a jiné tituly ani neznají. Nebavíme se přitom o módní vlně, Fortnite hraje již více než dvě stě milionů hráčů na různých platformách, nikoli jen PC.

Za nějaký čas se samozřejmě popularita Fortnite přežene a lidé dostanou chuť na něco jiného, nebudou to však hledat na Steamu, ale nejspíše zůstanou u Epic Game Store. Pokud tedy nepůjde o exkluzivitu výhradně svázanou s jiným obchodem.

A co vy? Umíte si představit, že se jednou bez Steamu obejdete úplně?