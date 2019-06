Autor nesmrtelného Dooma chystá herní poctu klasickým gangsterkám

John Romero po dlouhém čekání vydal retro střílečku Sigil (naše recenze), to ovšem neznamená, že by si snad plánoval dát oraz. Spolu se svojí ženou Brandou totiž připravují další hru, a pozor, nebude to nic, co byste od něj nejspíše čekali.



Empire of Sin má totiž být tahová strategie odehrávající se v Chicagu 20. let minulého století. Vaším úkolem bude vybudovat kriminální impérium a ovládnout celé město. Je jen na vás, jak toho dosáhnete, jestli vydíráním, distribucí zakázaného alkoholu anebo třeba hrubým násilím. Kromě propracované ekonomiky se samozřejmě můžeme těšit i na klasické přestřelky. Ty se budou odehrávat na tahy, přičemž máte mít k dispozici širokou paletu unikátních hrdlořezů s detailními statistikami.

Při startu každé nové hry se celý svět náhodně vygeneruje, takže vás čeká pokaždé jiný zážitek, zároveň to však znamená, že zde nejspíše nebude žádný pořádný příběh.

Empire of Sin vyjde někdy v průběhu příštího roku na PC, Switch, Xbox One a PlayStation 4, o vydání se postará společnost Paradox Interactive.