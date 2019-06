Pod hlavičkou Electronic Arts vzniká několik zajímavých nezávislých her

Letošní vystoupení Electronic Arts na E3 bylo velké zklamání. Kromě každoročních nových dílů sportovních sérií a bezplatných updatů do Battlefieldu V a Apex Legends dostala prostor jediná „pořádná“ hra, a to Jedi: Fallen Order.



A přitom mají EA v zásobě ještě několik zajímavých titulů, které se sice nemohou poměřovat s nablýskanou AAA produkcí, ale pořád jsou zajímavější než hry na mobily. Těm paradoxně bylo na letošní E3 věnováno spoustu prostoru.

Již 5. července vyjde zajímavá akční adventura Sea of Solitude, ve které prozkoumáme zatopené město. V ní budeme ovládat osamělou dívku, která se proměnila v monstrum. Hra má filozofický podtext a hráči v ní pátrají, jak hlavní hrdince vrátit lidskou podobu.

Josef Fares a jeho Hazelight Studios po úspěšné kooperační akční jízdě A Way Out také pilně pracují na novince, který by se měla nést v podobném duchu. Ještě si na ní určitě dlouho počkáme, protože dosud nemá ani jméno.

Mnohem ostřejší obrysy má Lost in Random od švédských Zoink Games. Půjde o akční RPG adventuru, která se bude točit kolem hrátek s náhodou a pravděpodobností.

A pak je tu ještě kooperativní akce RustHeart od studia Glowmade. V ní si budete moci postavit robota a poté s ním bojovat proti nepřátelům. Autoři citují jako jeden z hlavních zdrojů inspirace komediální seriál Rick a Morty, takže virtuální násilí bude v tomto případě hodně nadsazené.

Všechny tyto projekty vyjdou pod značkou EA Originals, stejně jako dříve například skákačka Unravel nebo podivnost Fe.