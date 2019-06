Square Enix ukázal na E3 remake Final Fantasy VII i hru s Avengers

Letošní konference Square Enixu začala parádně. Fanoušci kultovní klasiky Final Fantasy VII se roky vyhlíženého remaku dočkají 3. března 2020 a autoři se konečně podělili o dlouhé záběry přímo ze hry. Spoustu času bylo věnováno detailům týkajícím se soubojového systému.

Ten bude probíhat v reálném čase, po naplnění ukazatele ATB však umožní používat kouzla a další speciální útoky. Systém nicméně půjde zjednodušit, pokud hráči preferují plynulejší zážitek. Fanoušci mohli kromě Baretta, Clouda a Aerith konečně možnost spatřit také Tifu, Sephirotha a další klíčové postavy.

Bylo také potvrzeno, že úvodní část plánované ságy se bude celá odehrávat v Midgardu. Díky vysoké míře propracovanosti a novým scénám tím ale herní doba neutrpí. Další díly budou samozřejmě následovat později. Sběratelská edice obsáhne mimo jiné sošku Clouda na motorce.



O Final Fantasy jsme v průběhu konference slyšeli ještě několikrát. Velký potlesk si vysloužilo rozšíření pro populární onlinovku Final Fantasy XIV: Shadowbringers, která se pochlubila vynikajícím trailerem. Datadisk vyjde

2. července a nabídne nové rasy, povolání a na první pohled zajímavé lokace. Autoři k němu přistupují jako k samostatnému RPG.

Nadšení sklidilo i oznámení remasteru Final Fantasy VIII, jehož vznik byl evidentně složitější než v případě ostatních dílů slavné série. Vyjít má ještě letos, a to na všech platformách, včetně Xboxu One. Dalším remasterem je Final Fantasy Chrystal Chronicles, které vyjde na PlayStationu 4, Switchi a mobilních telefonech. V posledku bylo oznámeno i rozšíření pro mobilní Final Fantasy: Brave Exvius s názvem War of the Visions.

U japonské produkce ještě zůstaneme. Square Enix připomněl aktuální vydání Octopath Traveler na Steamu a RPG The Last Remnant na Nintendu Switch. Nadšení mezi japanofily vzbudilo oznámení klasických japonských RPG Romancing Saga 3 a Saga Scarlet Grace Ambitions, které vyjdou na Západě vůbec poprvé. Především první zmíněná se může pochlubit nádherným pixelartem. Oba tituly vyjdou na Steamu, Switchi a PlayStationu 4.



Připomenuta byla izometrická akce Oninaki, kterou vyvíjí studio zodpovědné za RPG I am Setsuna. Hra se silně stylizovanou, animovanou grafikou vyjde 22. srpna na Steamu, Switchi i PlayStationu 4.

Premiéry se dočkal již dříve avizovaný datadisk na Kingdom Hearts 3, který nese název Re:Mind. Z tentokrát dost mizerného traileru bylo bohužel patrné, že anglický dabing ještě není hotový. Rozšíření tak vyjde až na konci letošního roku.



Dostalo se i na minecraftovou odnož série Dragon Quest nesoucí název Dragon Quest Builders 2, která vyjde na Switchi a PlayStationu 4

12. července.

Zklamání doprovázel trailer na Dragon Quest XI: Definitive Edition S, který zůstává nadále oznámen pouze na Switch. Jedno z nejlepších RPG poslední doby si tak ve volitelném pixelovém provedení a s plně orchestrálním soundtrackem zahrajete pouze na konzoli od Nintenda, kde hra ovšem vypadá o poznání hůř.

Square Enix nezapomněl ani na západní produkci. Trailerem se připomněl epizodický Life is Strange 2 a multiplayerová WWII střílečka ze staré školy s názvem Battalion 1944. Vyzkoušet ji můžete na Steamu. Nostalgiky potěšilo oznámení hry Circuit Superstars. Jde o shora viděné závody autíček na způsob klasik jako Ignition či Death Rally. Hra vyjde příští rok na všechny platformy.



Na jaro příštího roku je plánovaná i polská parkurová zombie akce

Dying Light 2. Ta se konečně ukázala v plné parádě novým trailerem, který pohodlně zastínil předešlou ukázku z konference Microsoftu.

Další polské studio People Can Fly, které má na svědomí třeba střílečku Bulletstorm a Gears of War: Judgement, na konferenci poprvé prezentovalo svůj nový projekt s názvem Outriders. Půjde o akční hru s výrazným příběhem, kterou si budete moci vychutnat sami i v týmu až s třemi hráči. Záběry přímo z hraní jsme bohužel neviděli, titul však připomíná Gears of War. Možná až příliš. Počítá se s ním na léto příštího roku.

Konference končila druhým zásadním oznámením, tedy komiksovou novinkou Marvel’s Avengers od tvůrců Tomb Raiderů a Deus Ex. Půjde o akční příběhovou hru, kterou budete moci hrát buď sami nebo v týmu až ve čtyřech hráčích. V příběhu jsou hrdinové nejprve obviněni z neštěstí zaviněného patrně zatím nespecifikovanou stranou. Vaším úkolem bude dát rozhádanou partu opět dohromady a následně zachránit lidstvo (nejspíš).



V Marvel’s Avengers budete jednotlivé hrdiny přímo ovládat. Jsou tu Hulk, Iron Man, Thor, Kapitán Amerika i Black Widow. Nutno říct, že za absenci Hawkeye se na vývojáře strhla kritika už v samotném sále. Také na vizáž a hlasy hlavních postav si budou muset fanoušci asi nejdříve zvyknout. Square Enix však v tomto ohledu nešetřil. Iron Mana ztvárnil kupříkladu Nolan North, Hulka si vzal na starosti Troy Baker, Black Widow je Laura Baileyová.

Hra vyjde 15. května 2020 a počítá se s updaty a obsahem na roky dopředu. Tvůrci fanoušky ujišťují, že noví hrdinové a lokace budou zdarma, ve hře nebudou lootboxy ani pay2win mechanismy. Kromě PC, PlayStationu 4 a Xboxu One vyjde hra i na Google Stadia. Majitelé PlayStationu budou mít přístup k exkluzivnímu obsahu a betě o něco dřív.



Kromě všech výše zmíněných her se Square Enix pochlubil i tím, že hudbu z jeho her najdete ode dneška na streamingových službách jako Spotify.

Konference Square Enixu na rozdíl od všech předcházejících tiskovek asi nejlépe skloubila poměr ukázek z hraní, CGI filmečků a doprovodných komentářů vývojářů na jevišti. Pozitivem byla i relativně blízká a většinou i konkrétní data vydání. Na druhou stranu většina materiálu cílila na fanoušky japonské produkce, což by nevadilo, kdyby prezentované kousky často nepůsobily tak zastarale. Svůj podíl na tom má ale i sázka na remastery, který vydavateli stále dost vynáší. Zamrzí ještě absence Babylon’s Fall od Platinum Games, kterým se studio pochlubilo loni.