Sleeping Dogs jsou lepší gangsterkou než Mafia. Přesvědčte mě o opaku

Za necelé tři měsíce bychom se měli dočkat kompletního remaku legendární Mafie. O nejlepší české hře všech dob (viz naše anketa) už toho bylo napsáno mnohé a ani já si netroufnu její kultovní statut zpochybňovat, pravdou však je, že žánr městských akcí se od jejího vzniku značně posunul. Z mnoha pokračovatelů, kteří se Mafii intenzitou zážitku přiblížili a v mnoha ohledech ji i překonali, jsou Sleeping Dogs jedna z nejvíce nedoceněných her tohoto tisíciletí.

Sleeping Dogs si berou inspiraci v hongkongských akčních filmech.

Srovnávat dvě hry se zcela odlišným zasazením, které od sebe dělí deset let, není samozřejmě úplně fér, na druhou stranu, co už bychom mohli porovnávat, když ne dvě městské akce v otevřeném světě, které staví na silném scénáři?

Mafia si bere inspiraci v klasických filmových gangsterkách, jako je Kmotr Francise Forda Coppoly nebo Casino Martina Scorseseho. Její největší předností je příběh. Dostaneme v ní možnost prožít si „kariéru“ mafiánského pěšáka, od jeho skromných počátků až do nevyhnutelného konce.

Vážně podaný příběh je zároveň i tou největší slabinou hry, protože zvýrazňuje obrovský nesoulad mezi tím, co se odehrává v dějových animacích, a tím, jak se hra skutečně hraje. Ať se autoři snažili sebevíc, stejně je hra ve své podstatě obyčejnou střílečkou, ve které musíte zlikvidovat stovky nepřátel, což výrazně ubírá uvěřitelnosti herního světa.

Ano, je trochu nefér kritizovat Mafii za něco, s čím se dokázali úspěšně poprat snad jen autoři The Last of Us 2, ovšem hra se bere tak vážně, že tento kontrast bije do očí.

Wei Shen připomíná hlavní hrdiny Bruce Leeho.

Oproti tomu Sleeping Dogs mají předlohu v devadesátkových akčních filmech, které jsou úmyslně „přepálené“ už ze své podstaty. Hlavním hrdinou je policista Wei Shen, který v utajení infiltroval jednu z největších zločineckých triád v Hongkongu. Celý příběh je parádně napsaný, napínavý až do samotného konce, nebere se vša tak vážně, jak jsme zvyklí z Mafie.

Proto může být akční složka opravdu odvázaná, díky „batmanovským“ soubojům na blízko je náplň hry daleko variabilnější. Ať už jde o automobilové honičky, ve kterých neohrožený policista přeskakuje mezi jedoucími auty, efektní kung fu souboje proti obrovským přesilám záporáků i monumentální přestřelky, při kterých vybuchuje vše kolem, hra ani na chvilku nevypadne ze svého tempa. Stylizace do béčkových filmů s Brucem Lee k takto pojaté hře sedí daleko více než neudržitelná vážnost Mafie, Sleeping Dogs přitom nesklouzávají do pouhé parodie, jako se stává daleko slavnějšímu Grand Theft Autu.

Kromě příběhové linky je město ve Sleeping Dogs narvané nepovinnými aktivitami. Jsou jich desítky, možná stovky a i když se dají rozdělit jen do pár kategorií, až do konce nepřestanou bavit. Za jejich plnění jste adekvátně odměňováni sbíráním zkušeností v několika stromech dovedností, dopředu vás tak žene i motivace vylepšit svého hrdinu v nezastavitelného bojovníka.

Sleeping Dogs jsou trestuhodně nedoceněnou hrou.

Sleeping Dogs mají spoustu chyb, nepovedeným fyzikálním modelem počínaje, příšernou optimalizací pokračuje a nulovou umělou inteligencí protivníků zdaleka nekonče. Po grafické stránce hra nevypadala dobře, ani když vyšla, z dnešního pohledu je vyloženě ošklivá. Jenže vše, co její autoři chtěli říct, se jim říct podařilo. Zatímco u Mafie je potřeba přivírat oči a uznat, že v interaktivním médiu zvolenou látku jinak zpracovat nešlo, Sleeping Dogs jsou upřímní po celou dobu. Svoji béčkovou atmosféru nejen nepokrytě přiznávají, ale umí z ní udělat svoji přednost.

Je škoda, že z plánovaného pokračování nakonec sešlo. Prodeje hry nebyly dostatečné, a tak vydavatelství Square Enix značku bohužel pohřbilo. Jediné, na co se dnes fanoušci mohou těšit, je chystaná filmová adaptace, kde roli hlavního hrdiny ztvární hvězda akčních filmů Donnie Yen.