Remake Mafie se poprvé ukazuje v běhu, vypadá fantasticky

Samotné video, které jako první zveřejnil server IGN, řekne více než tisíc slov, takže vás raději nebudu moc dlouho zdržovat. Kromě několika sestříhaných záběrů v úvodu se v něm můžete podívat na průběh hraní mise Výlet do přírody (Trip to the Country), ve které se hlavní hrdina vydává na příměstskou farmu, kde na něj čekají znepřátelený gang mafiánů.

Nejde o úplně typickou misi, protože se na rozdíl od drtivé většiny hry neodehrává v městských ulicích, jakožto prvotní ukázka bez zásadních spoilerů však dostačuje.

Jde o plnohodnotný remake, jehož grafika plně odpovídá standardům roku 2020. Autoři k originálu přistoupili k úctou, pokud jsme zaregistrovali nějakou změnu, tak jedině k lepšímu.

Podoba města Lost Heaven je trochu předělaná, aby obsahovala více orientačních bodů, a tak se v něm dalo snadněji pohybovat i bez věčného sledování minimapy, ulice jsou o něco širší, nově jsou zde i jednostopá vozidla. Reakce fanoušků jsou zatím drtivě kladné, v době psaní článku bylo pod videem jen 137 negativních reakcí oproti více než devíti tisícům pozitivních.

Zároveň s novými záběry pronikly na veřejnost i další detaily o dabingu české verze hry. Vedle již dříve potvrzeného Marka Vašuta a Petra Rychlého se do svých rolí vrátí i Luděk Čtvrtlík (Sam), Dalimil Klapka (Frank), Alexej Pyško (Detektiv Norman). Novými jmény jsou Lucie Pernetová, která nahradí Lindu Rybovou v roli Tommyho manželky Sarah, Marcel Vašinka jako Don Salieri místo zesnulého Antonína Molčíka a Ludvík Král jakožto Don Morello (původně Milan Bouška).

Mafia vyjde na PC, Xbox One a PS4 25. září.