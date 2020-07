Přichází konečně VR brýle dostupné pro každého? Oculus chystá nový model

, aktualizováno

Už je to víc než rok, kdy Oculus uvedl na trh modely Quest a Rift S. Nastal tedy čas na nový model. Ten by podle všeho měl přijít v září a Oculus by si pomocí něj mohl v ideálním případě zajistit dominanci v segmentu levnějších modelů brýlí pro virtuální realitu.