Konečně jsou tu dostupné a všestranné VR brýle. Stát by mohly do 10 tisíc

Model Oculus Quest 2 byl představen na konferenci Facebook Connect (značka Oculus formálně spadá pod Facebook, o tom ještě později) a jde o přímého nástupce loňského Questu. Je to model brýlí, který umí fungovat i sám o sobě díky integrovanému hardwaru a baterii, ale zároveň nabízí možnost ho propojit s počítačem.



Ještě než se pustíme do samotné novinky, je třeba upozornit, že Oculus původně nabízel dva modely: Quest jakožto samostatně fungující zařízení a Rift S, na kterém spolupracoval s výrobcem Lenovo a který byl klasickými PC VR brýlemi, tedy s nutností propojení se stolním počítačem. Po řadě Rift se však slehla zem a je tak dost možné, že Quest už bude jedinou modelovou řadou, na kterou se firma bude soustředit.

Skvělá výbava, nižší cena

První a poměrně zásadní novinkou modelu Quest 2 jsou zcela nové displeje. Tentokrát zde najdeme jeden LCD panel s rozlišením 1 832 x 1 920 na každé oko. Toto rozlišení stále nedosahuje takové jemnosti jako jiné modely (které dovedou i 4K nebo 8K displeje), ovšem i tak je to oproti předchůdci krokem vpřed. Zároveň má stále jemnější displej než třeba populární Valve Index nebo modely od HTC.

Dalším důležitým prvkem je 90Hz obnovovací frekvence displeje, která zajistí lepší plynulost obrazu a předejde tak různým typům zátěže na oči. Loňskému Questu byla nižší obnovovací frekvence (72 Hz) často vyčítána. Ale pozor, standardně i rozhraní Questu 2 využívá frekvence 72 Hz a režim 90 Hz si musíte manuálně aktivovat jakožto „experimentální“ v některých hrách. Do budoucna se počítá s 90 Hz i při využívání propojení s PC.

Vnitřnímu hardwaru kraluje procesor Snapdragon XR2, což je varianta mobilního Snapdragonu 865, aktuálně využívaného těmi nejmodernějšími smartphony. XR2 je speciálně uzpůsobený pro využití ve VR brýlích a zaměřuje se na grafický výkon s lepším čipem Adreno 650. Oproti loňskému modelu je to dvojnásobný skok ve výkonu. Hry a aplikace samozřejmě stále nebudou dosahovat kvalit PC VR možností, ovšem bude to zase o něco porovnatelnější zážitek.

Procesor doplňuje 6 GB operační paměti a k dispozici jsou dvě paměťové verze: 64 a 256 GB, které využijete pro ukládání dat her a aplikací. Brýle mají dvojici fyzických konektorů: USB-C pro nabíjení a propojení s počítačem a 3,5mm jack pro připojení vlastních sluchátek. Integrované reproduktory zde však také najdete.

Nezapomnělo se ani na manuální přizpůsobení vzdálenosti mezi zornicemi očí (IPD), abyste dosáhli ostřejšího obrazu a snížili námahu očí. Ale zatímco jiné moduly využívají plynulého posouvání displeje tak, abyste si mohli naladit tu ideální délku, Oculus Quest má pouze 3 stupně pro vzdálenosti 58, 63 a 68 mm mezi zornicemi. Pro většinu uživatelů to postačí, těm hodně náročným však možná bude svoboda přesné volby chybět.

Obsah balení

Pokud se bavíme o pohodlí, tak za něj si musíte u nového oculusu trochu připlatit. Standardně brýle dorazí pouze s elastickým páskem okolo a hlavy a přes ní, ovšem za příplatek je tzv. Elite Strap , který má pevnější konstrukci a nabídne opěrku na temeno hlavy, která zároveň lépe rozloží hmotnost brýlí tak, aby tolik netlačily na nos.

Když máte v brýlích zabudovaný hardware a chcete je využívat bez připojení k čemukoliv dalšímu (ať už k počítači či k externí baterii), musíte se spolehnout na integrovaný akumulátor, který poskytne výdrž okolo dvou hodin, což není moc. Na jednu stranu se stále počítá s tím, že běžný uživatel nevydrží ve virtuální realitě příliš dlouho, naopak pro nadšence může být takto krátká doba omezující.

Změnou si prošly také ovladače, které nově mají ergonomičtější tvarování (i když najdou se již první recenze, kde si autoři na tvar stěžují) a hlavně Oculus slibuje až čtyřikrát delší výdrž, i když musíte stále ovladače „krmit“ jednou AA tužkovou baterií.



Třešničkou na dortu je cena zařízení, která je nastavena na 350 eur (9 350 korun) za 64GB model a 449 eur za 256GB variantu (12 000 korun). To by mohlo z Questu 2 udělat prakticky jasnou volbu pro zájemce o vstup do světa virtuální reality, když si vezmeme v potaz, že jiné modely se nebojí překročit i hranici 30 tisíc korun. Oculus Quest 2 se oficiálně začne prodávat 13. října, předobjednávky společnost přijímá již teď.

Takže kde jsou ty háčky?

V první řadě zmíníme ten pro českého zákazníka asi největší, a tím je opět (ne)dostupnost na tuzemském trhu. Novinka se opět nedá do Česka objednat, byť ji oficiálně mají dostupnou jak v sousedním Německu, tak i Rakousku a Polsku. Co je na tom všem nejvíc podivné, je fakt, že oficiální produktová stránka je i v češtině.

Reálnou dostupnost v Česku se snažíme u společnosti Facebook ověřit, nicméně pokud to dopadne stejně jako s loňským modelem, tedy že český trh nebude vůbec mezi dostupnými zeměmi, pak se musíme spolehnout jen na neoficiální dovozce a překupníky, kteří dovedou hravě vykouzlit z devíti tisíc v sousedním Německu i devatenáct tisíc v českém e-shopu. A to se pak atraktivita takového modelu zcela vytrácí.

Nízká cena je kompenzována i faktem, že některé docela zásadní příslušenství musíte samostatně dokupovat, jako výše zmíněný pásek Elite Strap, který vyjde na dalších 50 amerických dolarů (1 100 korun). A pokud chcete přeci jen Quest 2 využívat v kombinaci s vaší knihovou PC titulů (funkce Oculus Link), je nutné si sehnat dostatečně kvalitní (a dlouhý) USB-C kabel. Ten oficiálně vychází rovnou na 80 dolarů, tedy asi 1 800 korun.

No a na závěr je tu poněkud kontroverzní směřování Oculusu, který se plně integroval do sociálních funkcí Facebooku, dokonce už k využívání těchto brýlí potřebujete Facebook účet. A to je něco, s čím se mnoho uživatelů nehodlá smířit. Není se koneckonců čemu divit, někteří tuto sociální síť zkrátka nevyužívají a jiní zase chtějí oddělit osobní sociální profil od toho pro virtuální realitu. Ale není zbytí, je to zkrátka pro nové uživatele povinnost. Stávající Oculus účty bude Facebook vyžadovat propojit s účtem na sociální síti do roku 2023.



Facebook také buduje okolo systému Oculusu i exkluzivní tituly a vlastně tak přispívá k ještě většímu rozdrolení již tak poměrně omezené skupiny uživatelů. Tituly jako Medal of Honor: Above and Beyond nebo The Climb 2 si zkrátka s jinými headsety nezahrajete. A to je v době, kdy je naopak potřeba nalákat na VR co nejvíce lidí a umožnit jim co možná nejširší přístup k všemu, co virtuální realita nabízí, docela nešťastný krok.



Přesto všechno se zdá být Oculus Quest 2 potenciálně klíčovým zařízením pro další vývoj virtuální reality. Velký otazník visí z pozice českého zákazníka hlavně nad tím, zda se Oculus přeci jen rozhodne nám novinku poslat i oficiálně za nějakou hodně zajímavou cenu, nebo to bude opět záležitost pro nadšence, kteří pomohou překupníkům a šedému dovozu si namastit kapsy.