RECENZE: Nové VR brýle od HTC sází na jistotu, cena je však stále překážkou

Osobní polemické okénko na závěr Musím se přiznat, že psát recenze na brýle pro virtuální realitu je v současné situaci na trhu celkem oříšek. VR brýle jsou nedostatkové zboží, které se obzvlášť na českém trhu objevuje v jednotkách kusů. Zahraniční výroba nestíhá, poptávka je vysoká a mluvit o nějaké konkurenci mezi výrobci moc nejde, když je prakticky vše neustále vyprodané. Obzvláště v této době lze v podstatě jen říci „berte to, co je, nebo čekejte“. V době psaní tohoto textu zakoupíte na českém trhu pouze základní model Cosmos a prémiový HTC Vive Pro, zbytek je vyprodaný. Vive Pro je pro běžné hráče moc drahé, Cosmos zase pronásledují negativní uživatelské recenze, které si loni vysloužil kvůli zpackanému integrovanému sledování ovladačů.

Nemluvím teď navíc jen o nabídce HTC, nýbrž o českém trhu jako celku. Skladem najdete ještě model HP Reverb, populární a hlavně levné oculusy jsou beznadějně vyprodané a Valve Index má čekací dobu minimálně osm týdnů na zaslání z nizozemských skladů. Kvůli slábnoucí koruně proti euru navíc citelně zdražil. Pokud sledujete diskuze na internetu a názory zkušenějších uživatelů, často se navíc dočtete, že modely HTC jsou zkrátka moc drahé na to, aby konkurovaly dostupnosti modelů Oculusu (Rift S, Quest) a naopak jim chybí několik klíčových parametrů, aby dohnaly atraktivní výbavu modelu Valve Index. Jenže co naplat, když ani jedna alternativa není pořádně k sehnání.

U mobilů, televizí, sluchátek a dalších typů elektroniky se vždy najde spousta alternativ, a je zvykem je uvádět na závěr příslušných recenzí, jenže trh s virtuální realitou je stále velice svazující, pokud tedy nenakupujete v zahraničí. Stejně tak oficiální zastoupení má v ČR v podstatě jen HTC, zbytek modelů se zkrátka dováží „po vlastní ose“. A to je problém. Nepřestávám však doufat, že se situace do budoucna zlepší.