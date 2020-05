Na zkoušku nebo víkendovou párty. Půjčili jsme si unikátní VR sadu

Ačkoliv to vypadá, že potenciál virtuální reality v posledních měsících znatelně roste, vycházejí zajímavé hry i nové headsety, stále u běžných hráčů převažuje názor, že jde o poměrně „drahou srandu“. Kvůli vysoké pořizovací ceně tak svět virtuální reality (VR) zůstává mnohým zapovězen, a lidé tak mají buď zkušenosti s VR pouze z nějaké hromadné akce, případně z nedokonalé verze sestávající z lepenkových brýlí a smartphonu, a nebo spíše vůbec žádné.

Nahlédnout do světa virtuální reality co možná nejširšímu okruhu zájemců se však nově snaží pomoci celkem unikátní projekt, který vznikl spojením technologicky zajímavého řešení od českých firem Vrgineers a Quanti a zážitkového portálu Adrop.cz. Výsledkem je možnost si zapůjčit VR sadu, která mimo samostatně fungujících brýlí Oculus Quest nabízí také unikátní na míru vyrobené příslušenství, s pomocí kterého dění ve virtuální realitě bezdrátově přenesete do monitoru či televize.

Zápůjčka takové sady se prezentuje jako zážitkový dárek, který si můžete nechat zapůjčit buď na jeden nebo dva dny, a víc než na seriózní zájemce o vyzkoušení VR působí zkrátka jako pobavení na víkendovou párty s přáteli. To ovšem nic nemění na tom, že i takovýto zážitek může nakonec posloužit i jako lákadlo na zvědavé jedince. Ty zároveň může i trochu „namlsat“, jelikož je zařízený tak, aby byl co možná nejvíce uživatelsky přívětivý: vše skutečně stačí jen správně zapojit a můžete rovnou hrát.

V balení tak najdete právě vedle samotných VR brýlí Oculus Quest spolu se dvěma ovladači také zařízení v malé počítačové skříni, které vám umožní to, co byste u jiných VR sad sháněli jen těžko: bezdrátový přenos obrazu z brýlí (včetně korekce obrazu na jednu obrazovku) do televize nebo monitoru. Jedinci je taková věc vlastně celkem k ničemu, ovšem na párty, kdy jeden hraje a zbylí lidé se chtějí na hru dívat, je to velice užitečná věc.

Krabička, která má poměrně masivní konstrukci, je upravený Chromecast, který má vlastní software sloužící právě k účelu přenosu obrazu z brýlí. Je třeba ji zapojit do elektřiny, dále pomocí konektoru HDMI do televize či monitoru a také pomocí USB-C párovat s brýlemi. Když je všechno hotovo, můžete USB-C odpojit a hrát klidně na druhé straně místnosti, a nemusíte tak divákům překážet ve výhledu.

Brýle jsou jinak poměrně „obyčejný“ Oculus Quest, tedy jeden z modelů, který ke svému fungování nepotřebuje propojení s počítačem, nutný hardware má totiž zabudovaný přímo v sobě. Pojí se s tím samozřejmě omezení, že lze hrát jen méně náročné hry, které jsou navíc ještě specificky uzpůsobené méně výkonnému hardwaru, ale i tak si pohodlně vyzkoušíte populární hry jako Beat Saber, Superhot VR, Job Simulator a další. Her je v brýlích předinstalováno hned deset, jejich počet se má navíc v budoucnu rozrůstat.

Oculus Quest je velice obstojný model, který vyniká svým lehkým a jednoduchým provedením, byť nabídne stále obraz s vysokým rozlišením (1 440 x 1 600 bodů pro každé oko). Jak už bylo zmíněno, při hraní vám nepřekáží vůbec žádné kabely, herní oblast si můžete nastavit kde chcete v dané místnosti. Měla by mít však rozměry alespoň 2 x 2 metry.

Celé to dohromady zkrátka představuje absolutně nejjednodušší (v tuto chvíli) možný koncept hraní ve VR, při kterém chcete, aby vás někdo sledoval. Zapojení zvládne každý, v brýlích také není třeba nic nastavovat a v pár krocích (ke kterým samozřejmě dostanete v balení návod) máte zahájeno vysílání do televize a pak už jen zkrátka hrajete, co se vám v předpřipravené knihovně titulů líbí.

K fungování celé sady bychom snad jen dodali pár výtek. V první řadě se nám během hraní trochu „přeřvávaly“ integrované reproduktory v brýlích společně s reproduktory televize. Ta ovšem přehrává obraz s mírným zpožděním oproti pohybům samotného hráče, takže třeba při Beat Saberu je třeba zvuk ztlumit v samotných brýlích (umí být docela hlasitý i pro okolí) a naopak zesílit v televizi, ovšem zase ne natolik, aby to rozhodilo hráčovo tempo.

V druhé řadě pak má přenášený obraz pár limitů. Překvapilo nás, že je dost plynulý, ovšem jeho rozlišení je znatelně nižší, aby se ušetřilo na zátěži v podobě bezdrátového přenosu dat. Obraz nám i párkrát ještě nárazově mohl klesnout i na opravdu nízkou kvalitu, ale jinak se v zásadě držel stále ve stejné, přijatelné ostrosti. Ve výsledku jsme tak byli spíše příjemně překvapeni.



Sadu s názvem „VR pro tebe“ poskytuje výhradně portál Adrop.cz, a bohužel třeba pro současné majitele modelu Oculus Quest se nedá zařízení pro bezdrátový přenos obrazu samostatně pořídit. V tuto chvíli je pouze zahrnutý do zápůjček. Cena zápůjčky není nízká, na jeden den vás vyjde na 1 990 korun, dvoudenní zápůjčka pak stojí 2 990 korun. Možnost delšího času v tuto chvíli není. V ceně je i doručení a opětovné vyzvednutí po celé ČR.

Jako jednorázová „sranda“ na párty s přáteli je tato VR sada poměrně originálním zpestřením. Jakmile byste ovšem uvažovali o opakované zápůjčce na vícero akcí, celkem rychle začne dávat smysl si Oculus Quest spíše zakoupit, pokud se vám ho tedy povede někde sehnat. Jeho cena se pohybuje okolo 15 tisíc korun. Pokud byste toužili i po promítání obrazu do televize, i to lze bez specializovaného zařízení napodobit, jen je potřeba využít kabelového propojení skrze počítač.