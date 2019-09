Lepší, pohodlnější a levnější. Exkluzivní pohled na nové HTC Vive Cosmos

Možná to tak méně znalým nemusí připadat, ale rok 2019 je ve znamení velkých pokroků v oblasti „spotřební“ virtuální reality. Oculus odhalil poměrně dostupné modely Rift S a Quest, Valve zase ukázalo prémiový Index. HTC letos na začátku roku vylepšilo svůj prémiový model Vive Pro sledováním pohybu očí, ovšem mnoha lidem bylo jasné, že jen u tohoto modelu nezůstane. Na nový typ Cosmos totiž firma už nějakou dobu láká na svých oficiálních stránkách a nyní je konečně oficiálně tady.

Díky tomu, že nás HTC pozvalo na ukázku této novinky do Londýna, máme navíc exkluzivní první dojmy a nemusíme vám tak jen papouškovat tiskovou zprávu. A že je rozhodně o čem mluvit.

Nový Vive Cosmos je totiž velice povedený model, který má potenciál přilákat ještě víc zájemců než předchozí verze. Spojuje totiž sílu a možnosti modelu Vive Pro s dostupnější cenou i celkovou jednoduchostí, jak celou soupravu nastavit. A právě to výrobce potřeboval jako sůl.

Co je u HTC Vive Cosmos nového?

Začněme u celkové funkčnosti této soupravy. Stále je nutné ji propojit s počítačem, na tom se nic oproti předchozím verzím nemění. Ovšem zatímco u původního Vive (a zároveň i modernějšího Vive Pro) tvoří kompletní sestavu brýle, dva ovladače a dvě základové stanice pro sledování pohybu brýlí a ovladačů, Vive Cosmos je v základu kompletní pouze v sestavě brýle plus ovladače. Disponuje totiž sledováním pohybu zabudovaným přímo v brýlích (tzv. inside-out tracking), tudíž už nejsou vyžadovány externí stanice pro mapování pohybu.



To sice není žádnou novinkou, na stejném principu fungují modely série Windows Mixed Reality nebo konkurenční Oculus Rift S, ovšem je to jeden ze způsobů, jak zjednodušit nejenom samotné prvotní nastavení, tak i celkové používání brýlí. Ty nyní zkrátka sledují pohyb ovladačů samy a pokud s nimi nekroutíte někam za záda nebo je neschováváte za překážky, zcela si vystačí. Sledovacích kamer je na brýlích celkem šest: dvě míří dopředu, dvě do stran a dvě nahoru a dolů. Z původních obrázků to přitom vypadalo, že si brýle vystačí pouze se čtyřmi.

Ale pozor, pokud jste majiteli původního Vive (nebo novějšího Vive Pro) a chcete přece jen používat původní základové stanice, máte i tuto možnost. Podobně jako Index od Valve má totiž Cosmos vyměnitelný přední kryt brýlí, kam pasují speciální moduly, které mohou přidat funkce nebo pozměnit základní fungování brýlí. HTC už potvrdilo, že prvním samostatně dokoupitelným modulem bude právě takový, který bude umět spolupracovat s původními základovými stanicemi.

Z hlediska funkčnosti je ještě velkou změnou konstrukce brýlí. Ty mají nově pohodlnější „prstenec“, který si posadíte na hlavu a samotné brýle pak můžete odklápět nebo přiklápět na oči podle potřeby. Takže zatímco předchozí modely jste si museli kvůli jednodušším popruhům okolo hlavy zkrátka sundat, abyste se „vrátili do skutečného světa“, u Cosmosu stačí část s brýlemi pouze odklopit, i když je máte i nadále připevněné k hlavě.



HTC toto řešení zdůvodňovalo slovy, že v budoucnu budou uživatelé a hráči ve virtuální realitě trávit více času a o pohodlnost tak půjde v první řadě. S tím souvisí i přítomnost aktivního chlazení uvnitř brýlí (doslova je tu malý ventilátor), které omezí důsledky pocení obličeje.

Ovladače si také prošly velkou proměnou od těch, které znáte od modelů Vive a Vive Pro, podobají se více těm, které najdete u modelu Oculus Rift S. Sledovací prstenec mají výrazně větší, dotykovou plochu pak střídá směrová páčka, která je pro hráče přece jen vhodnější. Pohyb po virtuálních světech se provádí právě pomocí ní a musíme uznat, že je to pohodlnější řešení.



Jemnější displeje než u Vive Pro

Ačkoliv je Cosmos levnější (a to poměrně výrazně), jeho displeje jsou jemnější než ty, které najdete u prémiového modelu Vive Pro. Dva displeje (jeden pro každé oko) mají dohromady rozlišení 2 880 x 1 700 pixelů, nové LCD RGB panely pak zmenšují mezery mezi pixely, což celkově napomáhá k potlačení viditelné mřížky v obraze (tzv. screen-door effect). Oproti původnímu Vive je jemnost displejů o 88 procent vyšší. Obnovovací frekvence displejů je slušných 90 Hz, úhel záběru obrazu pak 110 stupňů.



Nám na demonstraci produktu nasadili na oči nejprve právě původní Vive a až poté Vive Cosmos a musíme uznat, že je rozdíl v kvalitě obrazu skutečně znát. S původním Vive si sice hry a software stále pohodlně užijete, ovšem Vive Cosmos posouvá kvalitu obrazu o úroveň výš.

Velikou výhodou je také přizpůsobení displejů vzdálenosti mezi zornicemi očí (tzv interpupillary distance), což pomáhá k lepšímu zaostření obrazu. Nám paradoxně udělala radost tak obyčejná věc jako zobrazení zeleného křížku během kroucení ostřicím kolečkem, který vám dá mnohem jasnější představu o tom, zda je obraz ostrý. Model Vive Pro zobrazoval totiž pouze číslo, ze kterého mnozí (včetně nás) nemuseli tolik vyčíst.

Oproti předchozím modelům se nezměnila přítomnost sluchátek a konektivita pro připojení do počítače, která zůstala na stejné sestavě USB 3.0, Display portu a napájecího kabelu. Samozřejmostí je ale i jako v případě Vive Pro možnost dokoupit si bezdrátový modul, který vás zbaví starosti o kabel vedoucí do počítače, který vám jinak neustále leží na zádech a teoreticky o něj můžete třeba i v nějaké akční scéně hry zakopnout.

Předplatné Viveportu jako dárek

Domácí obchod s aplikacemi a možností měsíčního předplatného je pro HTC klíčový, a tak se není čemu divit, že sem chce zájemce nalákat za každou cenu. K předobjednávce modelu Cosmos dostanete roční předplatné jako dárek, po zahájení prodeje se tato nabídka zmenší na šest měsíců, což je ale stále velice dlouhá doba na vyzkoušení mnoha titulů, které Infinity nabízí.

HTC zároveň od základů předělalo i domácí uživatelské prostředí Lens, které bude nyní ještě snazší pro navigaci mezi funkcemi a aplikacemi a nově máte také přístup k virtuálnímu prostoru nazvanému jako Origin. To je v podstatě taková vaše osobní přizpůsobitelná základna ve virtuální realitě, odkud půjde spouštět jednotlivé aplikace, ale zároveň můžete čas trávit i zde. Dá se zde třeba kreslit do vzduchu, přemisťovat předměty v pokoji i mimo něj, měnit vzhled a nebo si hrát s interaktivními věcmi, jako je třeba auto na dálkové ovládání. Výrobce slibuje, že interaktivní prvky sem budou nadále přibývat.

Z krátké ukázky dostupných aplikací zmíníme třeba virtuální prohlídku galerie (aplikace Museum of Other Realities) plnou uměleckých děl vytvořených v prostředí TiltBrush od Googlu, kde jsme měli dokonce i vlastního průvodce v podobě dalšího hráče, který nám vysvětloval funkce a možnosti jednotlivých expozic. Přenesli jsme se tak například přímo do vybraných děl, zúčastnili se módní přehlídky, a dokonce jsme i některé obrazy sami upravovali.

Dále jsme ještě vyzkoušeli pohybovou hru Audio Trip, která od vás po vzoru populárního Beat Saberu vyžaduje trefovat do rytmu hudby blížící se objekty. Pánové z HTC nám nastavili nejjednodušší obtížnost, ale i u té jsme se pořádně zapotili. Sledování ovladačů samotnými brýlemi každopádně funguje skvěle a ani jednou jsme neměli pocit, že by se nám virtuální ovladač nějak zasekl nebo ztratil z obrazovky.



I s nižší cenou prémiovou kategorii neopouští

Když jsme před nedávnem testovali model Vive Pro, přes všechny jeho skvělé vlastnosti jsme mu nemohli odpustit vysokou cenu (36 tisíc korun za plnou výbavu), která jde zkrátka ruku v ruce s faktem, že je to zároveň zařízení i pro profesionály a vývojáře. Vive Cosmos se ovšem snaží přiblížit se dostupnější kategorii, byť bychom jej stále označili jako prémiový model.

Jeho startovací cena činí 21 599 korun, je tedy o víc jak 14 tisíc levnější než model Vive Pro. Výrazně ušetříte i oproti čerstvému Valve Index, naopak konkurent od Oculusu je stále skoro o 8 tisíc korun levnější. Fakt, že HTC vtěsnalo prémiové specifikace do výrazně levnějšího zařízení, než jaké bylo doposud Vive Pro, lze jedině ocenit. Napovídá to vývoji trhu, který se pozvolna posouvá vstříc zájemcům, kteří ještě nejsou ochotni si připlácet více, než řekněme za novou herní konzoli. Ještě tam nejsme, ale novinka v podobě HTC Vive Cosmos ukazuje, že to jde pořádně a zároveň levněji.

Na naše podrobnější dojmy si počkejte na samostatnou recenzi, kterou vám na podzim přineseme. Předprodej tohoto modelu startuje už v pátek a na trh oficiálně zamíří 3. října.