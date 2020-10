Nejlepší česká VR hra se dál zlepšuje, vyzkoušeli jsme multiplayer

Beat Saber od českého studia Beat Games za poslední dva roky posbíral celou řadu ocenění a ne nadarmo se o ní mluví jako o jedné z vůbec nejpopulárnějších her pro virtuální realitu. Její významnosti si povšiml také Facebook, který pražské studio koupil a zařadil jej do své divize virtuální reality Oculus. Teď se hra dočkala zásadního rozšíření o multiplayerovou složku, která hru posouvá zase o trochu dál.

Pokud náhodou nevíte, o čem Beat Saber je: ve hře představují vaše ovladače dva meče, každý jiné barvy, a směrem k vám se pohybují barevné kostky korespondující s barvami vašich mečů a směrovými šipkami, z jaké strany musíte kostku přeseknout. Vše se zároveň hraje do rytmu hudby, ať už předpřipravené, nebo dodatečně stáhnutelné.

Úspěch Beat Saberu tkví nejenom v jednoduchosti a chytlavosti celého konceptu, ale také faktu, že je to hra, která je opravdu na míru ušitá možnostem většiny aktuálních VT headsetů: hrát se tedy dá jak na PC platformě, tak na samostatně fungujících modelech Oculus, ale také i na PlayStationu VR. Pokud chcete o hře vědět víc, můžete si přečíst naší kompletní recenzi.

Od doby, co hra vyšla v testovací a následně i v plné verzi, se leccos změnilo. Vedle doplňujících hudebních balíčků také v Beat Saberu přibyla možnost hrát v režimu, kdy se na vás barevné kostky valí z více směrů. Osobně mi jako důležité rozšíření přišla i skladba Fitbeat, která hraní naladila ještě více do pohybového cvičení.

No a aktuálně nejčerstvější novinkou je možnost hrát Beat Saber s více lidmi. Koncept je opět poměrně jednoduchý, v podstatě se v reálném čase předháníte, kdo bude mít lepší skóre, ovšem pojato je to způsobem, který vám dost možná ještě trochu zvýší tepovou frekvenci a donutí se do hry opřít opravdu celým tělem.

Najednou může v takovém režimu hrát až pět hráčů, kteří se mohou cíleně sejít na společném serveru pomocí vygenerovaného kódu, a nebo se zkrátka postavit do fronty a nechat se zařadit na náhodný server. Ovlivnit to ovšem můžete alespoň výběrem obtížnosti jednotlivých hudebních úrovní (vyhledávat můžete servery, kde se hraje na lehkou, střední, těžkou a další obtížnosti).

Do hry také přibyla možnost si vytvořit vlastního avatara, pod kterým pak vystupujete ve společné hře a také lobby serveru. Na takto přímočarou hru nás překvapilo, že tvorba herní postavičky je tak komplexní, i když samozřejmě stále pracujete s poměrně jednoduchými modely, do tvorby postavy ve Skyrimu to má opravdu daleko.

Jakmile se potkáte v menu, máte možnost jednak hlasovat o tom, jakou úroveň budete hrát, správce serveru pak může přidávat i různé modifikátory obtížnosti. Zároveň všichni vidíte i vlastní avatary, takže na sebe můžete mávat, tancovat či jinak gestikulovat. Zatím nefunguje hlasový chat, ovšem to můžete vyřešit s přáteli třeba přes přidružený nástroj Steamu (pokud hru hrajete přes něj).

Jakmile hra odstartuje, podoba arény závisí na počtu hráčů. Zatímco ve dvou vidíte toho druhého o kousek vedle v opačném směru, při hře v pěti je herní prostor rozdělen na pět částí do kruhu, kdy se ke každému blíží kostky směrem od středu místnosti. Specifikem hry ve třech a více hráčích je pak to, že ten, kdo má aktuálně nejvíce bodů, je zobrazen (a zvětšen) na středu arény. Zároveň se vám k tomu ukazuje vaše aktuální skóre a pořadí. To všechno ještě více motivuje se snažit a nedělat chyby.

Pokud někdo náhodou odpadne, tak může zbytek hráčů sledovat, a to dokonce hned z několika pozic na mapě: buď může koukat zvolenému hráči přes rameno, nebo pozorovat jeho hraní ze vzdálenějšího stanoviště. Jakmile je úroveň na konci, zobrazí se skóre a pořadí. Vaše avatary jsou opět vidět, takže si můžete třeba i „zatleskat“ (údery meči o sebe).

Multiplayer v Beat Saberu mě hodně baví, je to v podstatě dalším krokem v soutěživosti, která doteď spočívala pouze v poměřování tabulkových skóre v menu hry. Vidět v reálném čase ostatní, jak se s vámi přetahují o každý bod (což znamená například mávat meči s větším rozmachem apod.) ještě více stimuluje onu potřebu dosáhnout co nejvyššího skóre.

Drobnosti jako mávání na sebe v menu, když se připojí někdo nový nebo „potlesk“ na konci úrovně jsou pak vlastně takovou milou virtuální socializací. Je mi samozřejmě jasné, že jakmile se do hry ještě přidá hlasový nebo textový chat, přibude i ta druhá stránka mince jako urážky a vytahování se. Možná by bylo lepší nechat to tak, jak to je.



Potenciál na další aktualizace je ohromný, už teď mě napadá třeba nekonečná úroveň na nejtěžší obtížnost se sto hráči a jedním vítězem, který dovede kostky sekat co nejdéle. A nebo nějaký způsob ve stylu Tetris 99, kdy byste mohli škodit ostatním. Každopádně je vidět, že je na Beat Saberu pořád co zlepšovat a potenciál má i přes svou již teď silnou popularitu opravdu ohromný.