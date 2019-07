Originální způsob hubnutí do plavek: mávejte virtuálními meči

Na první pohled musí být asi každému jasné, že virtuální realita (VR) může být spásou pro hráče, kteří tráví desítky hodin týdně na židli před monitorem nebo na pohovce před televizí a nedělají nic jiného, než mačkají tlačítka nebo hýbou myší a zároveň z takového nicnedělání nabírají kila váhy.

Ve virtuální realitě to povětšinou neplatí. Abyste dosáhli ve hře nějakého cíle, musíte se skutečně hýbat: mávat mečem, natahovat tětivu luku, přebíjet zbraně a podobně. Sice se (omezení prostorem obývacího pokoje) stále po virtuálním světě neproběhnete, ovšem i těch pár kroků do stran je velký rozdíl oproti sezení na židli.

I při střílení z luku ve virtuální realitě se pořádně zapotíte.

I my v redakci jsme se nyní ponořili do prozkoumávání titulů virtuální reality a jedno je jisté: některé hry nám daly pořádně zabrat. Ale je to dobře, protože je to něco úplně jiného, než na co jsme byli doposud zvyklí, tedy vyjma těch, co už v minulosti zkoušeli či vlastnili příslušenství jako Xbox 360 Kinect, PlayStation Move či konzoli Nintendo Wii. Zatímco u těchto modelů bylo hýbání se před obrazovkou spíše zajímavé osvěžení, ve virtuální realitě povětšinou nemáte na výběr.

Počítáme spálené kalorie

Zájemcům s patřičnými modely ze série Windows Mixed Reality či od výrobců HTC, Oculusu a Valve nabízí zajímavý přehled Institut zdraví a cvičení ve virtuální realitě. Najdete tam hodnocení jednotlivých herních titulů v závislosti na tom, kolik kalorií spálíte jejich hraním a jakému typu cvičení se rovnají.

Z přehledu jde zjistit, že ne každá hra vám může pomoci k lepší fyzičce. Pokud vycházíme z toho, že běžným sezením na židli před počítačem spálíte okolo 60 kalorií za hodinu, našly se i VR hry, kde dopadnete podobně. Institut jmenuje hry Smashbox Arena nebo CYCOM: Cybernet Combat, kde jediné, co děláte, je natahování rukou a míření. Hraním těchto her nespálíte o moc víc, než u běžných titulů na počítači či konzolích.

Hra Audioshield

Asi 120 až 240 kalorií za hodinu, tedy ekvivalent chůze, už však výzkumníci naměřili u velké části zkoumaných titulů. Najdete zde třeba populární Job Simulator, Superhot VR či Electronauts. U těchto titulů sice stále nečekejte žádné vysoké fyzické zapřažení, ovšem minimálně se hezky protáhnete.

Ještě zajímavější jsou pak tituly, které vám pomohou spálit podobný počet kalorií jako cvičení na eliptickém trenažeru: mezi 240 a 360 za hodinu. Patří sem zejména simulace virtuálního pingpongu či VR verze původně mobilního Fruit Ninja. Ekvivalent hraní tenisu (360 až 480 kalorií za hodinu) si pak vysloužili simulátory boxování nebo vysoce populární Beat Saber.

Největšími zátěžovými aktivitami jsou pak tituly Knockout League, Thrill of the Fight a modifikovaná verze hry Audioshield, jejichž hraní je stejně náročné jako veslování či jízda na kole. Poslední jmenovanou můžete spálit až 711 kalorií za hodinu, tedy více než jedenáctkrát tolik, kolik byste spálili posedáváním před monitorem či televizí.



Mnoho her má samozřejmě různé stupně náročnosti, takže si můžete celý zážitek upravit podle vaší aktuální potřeby. Třeba právě Beat Saber, ve kterém sekáte dvěma meči blížící se kostky do rytmu vybrané hudby, nabízí jednoduchou obtížnost, u které se příliš nezapotí ani nováček. Ovšem naopak v režimu „experta“ budete potřebovat po pár odehraných levelech ručník. Vůbec nejvíc nám zatím paradoxně dávají zabrat levely s jedním mečem, kdy se hra opravdu nebrání po vás vyžadovat skoro až nepřirozeně pohotové reakce.

Hráči hubnou o desítky kil

Nelze se samozřejmě při případném plánu hubnutí či udržování fyzičky spoléhat pouze na virtuální světy. V kombinaci se správnou dietou se například pomocí hry BOX VR povedlo jednomu z hráčů zhubnout úctyhodných 29 kilo pravidelným 20minutovým cvičením denně. Vedle virtuálního boxování doporučuje také hry jako Audioshield nebo Beat Saber.



Ještě výrazně lépe se pak povedlo hubnout Robertu Longovi ze Spojených států, který půlhodinovým hraním Beat Saberu denně (společně s odpovídající dietou) zhubl neuvěřitelných 62 kilo za dva měsíce. Doporučuje, že je nutné pojmout Beat Saber více jako nástroj ke cvičení než hru. Zatímco jej někdo může hrát velice střídmým tempem a nedávat do nápřahů tolik úsilí, klíčem je podle něj udělat si okolo sebe dostatek prostoru a do vnímání rytmu a nápřahů virtuálními meči se pořádně opřít. Jeho celý příběh si můžete přečíst na diskusním serveru Reddit.



Právě Beat Saber vedle toho, že vám dovolí si nastavit obtížnost hráče dovede bodově odměnit i na základě toho, s jak velkým nápřahem virtuální krychle trefují. Pokud se opravdu rozhýbete a opřete se do hraní celým tělem, dostáváte za širší nápřahy i více bodů, než když jen hýbete ovladači pomocí zápěstí.

Vyberte si správného pomocníka

Cvičení ve virtuální realitě není jen o správné hře, ale i o správné soupravě, která vám hraní umožní. Zcela bychom vyřadili veškerá „provizorní“ řešení bez ovladačů typu smartphony zasazené do brýlí nebo jednoduché modely typu Oculus Go nebo Nintendo Labo. Je třeba se poohlédnout po „plnohodnotné“ variantě, tedy modely propojené s počítačem či herní konzolí typu PlayStation VR.

My v současnosti testujeme tituly na modelu HTC Vive Pro, které je sice prémiovým modelem, ovšem nabízí výhody jako přídavný bezdrátový modul, který vám umožní se zbavit obtěžujících kabelů, takže jste při hraní co možná nejméně omezování. Samotná „helma“ je dobře vyvážená a celkově je pohodlná i v případě delšího hraní.



Dovedeme si ale představit, že svou práci odvedou i levnější řešení, zejména Oculus Quest se jeví jako zajímavý model, který pracuje zcela nezávisle (tedy také bez nutnosti být k něčemu připojen kabelem) a stále dovede nabídnout poměrně obsáhlou knihovnu her včetně právě populárního Beat Saberu. Kompletní přehled toho, co si můžete pro hraní ve virtuální realitě pořídit najdete v našem přehledovém článku: S čím se ponořit do virtuální reality a za kolik? Čtěte podrobného průvodce.