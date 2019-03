ANKETA: Jaká je vaše nejoblíbenější hra od Bioware a proč?

Mass Effect 3

Jakub Žežule - Nejradši mám třetí Mass Effect. Na rozdíl od dvojky se tu totiž každá akce víceméně točila kolem hlavní mise, zatímco v ME2 jsem měl dojem, že Shepard dělá všechno možné, jen aby nemusel řešit to nejdůležitější. Rád vzpomínám i na skvělé přídavky v čele s Citadelou a lehce hororovým Leviathanem. A když si k tomu připočtu perfektní soundtrack v čele s depresivní skladbou Leaving Earth, výrazně vylepšený soubojový systém a spoustu silných příběhových momentů, mám o celkovém vítězi jasno.

Tolik propíraný závěr sice původně zklamal i mě, ale jeho dodatečně vylepšená verze byla už výrazně lepší. To zbytečně naroubovaný multiplayer nebo menší dopad některých voleb z předchozích dílů mě mrzel o něco víc. U těch nejlepších her to tak ale prostě bývá. Nikdy nejsou dokonalé.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Petr Zelený - To je hrozně těžká otázka. Asi jako kdybych dostal na výběr, jestli se navždycky vzdám pizzy nebo čokolády. Ale po troše promýšlení to musím hodit Knights of the Old Republic. Už jen za tu odvahu ukázat milovaný svět Hvězdných válek tisíce let před tím, co se odehrálo ve filmech. Plus jsou Rytíři Staré republiky vynikající RPG, ve kterém si každý může vyzkoušet, jaké to je vládnout světelným mečem a všemi vymoženostmi Síly. Nemluvě o tom kolosálním příběhovém twistu. Sorry, první Mass Effecte, prohrál jsi to jen o chlup.

Baldur’s Gate

Jan Kouba - Pro mě je to určitě to, co všechno odstartovalo - Baldur’s Gate. Nejen jedna z nejlepších RPG vůbec, se skvělou atmosférou a taktickými souboji, ale i otvírák do dalších RPG her postavených na Infinity Engine: Icewind Dale nebo asi nejkultovnější Planescape: Torment. U Baldur’s Gate jsem strávil desítky hodin a návštěvu si už několikrát s chutí zopakoval.

Mass Effect 3

Martin Zavřel - Mass Effect 3. Ačkoliv chápu všemožné výtky na konto třetího dílu a souhlasím, že dvojka byla objektivně povedenější, osobně mi trojka sedla z celé série nejvíc. Bylo to určitě do velké míry díky výpravě a hudbě, ale také proto, že mám slabost pro tragické příběhy a třetí díl je plný smrti a zoufale beznadějného boje s nezastavitelnou sílou. Celá trilogie měla nezapomenutelnou atmosféru, ale třetí díl byl skutečně epický.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Jan Lysý - To je trochu Sophiina volba, u několika her od Bioware jsem strávil spoustu dnů a nocí (a nelituji), ale pokud bych si musel opravdu vybrat jen jeden titul, tak to asi budou Star Wars: Knights of the Old Republic. Už roky doufám, že se filmaři vydají do hlubší minulosti daleké, předaleké galaxie a nabídnou projekt ze Staré republiky, nicméně zatím nic. Naštěstí Knights of the Old Republic prezentují tuhle etapu tak lákavou a zábavnou formou, že tomu nemůže žádný film konkurovat.

Jan Srp - Tak to je hotová Sophiina volba. Řekl bych o sobě, že jsem ortodoxní fanoušek a až na poslední Anthem jsem dohrál všechny jejich „velké“ hry. Druhá Baldur’s Gate je pro mě naprosto zásadní a nedám na ni dopustit (mimochodem jsem kvůli ní začal chodit na Bonusweb, protože tu měla skvělou komunitu), jenže pozdější Planescape Torment mě odpálil přeci jen ještě o fous více. Nejraději však asi vzpomínám na sérii Mass Effect.

Mass Effect 3

Každý díl je trochu jiný, ale každý je něčím skvělý. Upřímně nechápu, kde se ve „fanoušcích“ bere tolik zloby, za mě bylo vyvrcholení trilogie navzdory několika zmateným posledním minutám jedním z nejsilnějších herních zážitků vůbec. A kdo se vysmíval Andromedě jen kvůli nepovedeným obličejovým animacím, by si snad ani fanoušek vůbec říkat neměl.

Jsem také jedním z mála lidí, kteří nemají potřebu plivat na aktuální Anthem. Od samého začátku jsem říkal, že to bude jen generická střílečka, takže jsem ve výsledku docela pozitivně překvapen. Abych jen nechválil, série Dragon Age má děsivě sestupnou tendenci, takže si čtyřku v den vydání určitě nekoupím ve sběratelské edici, což byla pro mě ještě před pár lety u her od Bioware povinnost.

Star Wars: The Old Republic