ANKETA: která herní, hudební či filmová předplatná využíváte?

Honza Srp - Není to tak dávno, co bych vám řekl, že žádnou a jsem na tom hrdý. Jenže nakonec i já jsem se nechal semlít, protože je to prostě pohodlné. Na hudbu mám Spotify, na seriály pendluju mezi Netflixem a HBO GO, na hry používám (redakční účty) Xbox LIVE a EA Premium Access.

Na jednu stranu je skvělý ten pocit, že máte spoustu obsahu snadno k dispozici, na druhou mě vyloženě děsí, jak moc můj vkus ovládá „veliký bratr.“ Přestal jsem poslouchat Primal Scream prostě proto, že už mi po třicítce nemají co říct, nebo je to jen tím, že nemají smlouvu se Spotify? Opravdu mám zapotřebí přemýšlet, jestli budu mít příští měsíc náladu spíše na Hru o Trůny nebo novou sérii BoJack Horsmena? Anebo si zaplatím obě služby, když už teď stíhám jen jeden dva díly týdně? A odložil bych Torment: Tides of Numera, kdybych jej neměl k dispozici zdarma, ale skutečně za něj zaplatil? A není té pasivní zábavy už beztak moc?

Ondra Martinů - V současnosti využívám pouze HBO GO na streamování nejnovějších dílů Game of Thrones. V minulosti jsem si ještě několikrát zaplatil Netflix, kde se mi ale až na nějaké jeden dva konkrétní moc nelíbil výběr titulů. Hudební předplatné jsem neplatil nikdy, jen jsem chvíli v rámci promoakce využíval zdarma Spotify. Nakonec jsem se ale stejně vrátil k Soundcloudu, který je zdarma.

Co se herních předplatných týče, líbí se mi nápad Humble Monthly, ale nikdy mě výběr nezaujal natolik, abych si ho aktivoval. Využívám radši sem tam jejich jednorázové „bundle“ nabídky. Na mém poměrně čerstvě koupeném PlayStationu 4 pak mám stále na vyzvednutí zkušebních 14 dní PS Plus. Když se mi zalíbí, možná si přikoupím měsíc navíc. Jinak ale stále čekám, až se objeví nějaký skutečně pořádný ekvivalent herního Netflixu.



Martin Zavřel - Playstation Plus mám od úplného začátku. Když pominu, že se bez něj nedá pořádně hrát online, přidaná hodnota v podobě solidního výběru velkých i menších her „zdarma“ každý měsíc mi připadá výhodná a už několikrát se mi vyplatilo zálohování všech uložených pozic z her do cloudu. Xbox pass mi přijde ještě o něco výhodnější, nicméně tuto generaci na Xbox konzoli nehraji tolik jako na té minulé, takže si ho předplácím jen příležitostně na měsíc, když se tam objeví něco opravdu zajímavého (naposledy v prosinci kombo Below/Ashen), podobně jako Origin Access Premier na PC (využil jsem v únoru kvůli Anthemu).

Hra o trůny - 8. řada

Hudbu poslouchám většinou z YouTube, Spotify, ve vzácných případech iTunes. Na filmy a seriály mám předplacený Netflix, kde každý měsíc najdu dostatek zajímavého obsahu, aby se mi to vyplatilo (plus uživatelské rozhraní mi přijde mimořádně povedené, i když máloco je v češtině). Příležitostně si předplácím HBO, například na Twin Peaks, True Detective nebo Game of Thrones. Tam je sice všechno v češtině, ale uživatelské rozhraní a stabilita mi přijdou míle za Netflixem.

Celkově jsem byl dlouhé roky odpůrcem digitálního předplatného, ale zvykám si jako všichni a je velká pravda, že Netflix je nekonečně pohodlnější než „tradiční“ formy přístupu k filmům (pořád ale chodím alespoň jednou týdně do kina, tomu se přece jen nic nevyrovná, obzvláště pokud jde o IMAX).

Z premiérového seriálu Twin Peaks

Jan Lysý - Jelikož jsem se stal jedním z těch „hříšníků“, kteří už primárně nehrají na PC, ale na konzolích (aktuálně PS4), tak jsem „nucen“ platit si PS Plus. Což pro mě dlouho bylo určitou dobu dost bolestné. Jak jsem naznačil, mé herní počátky jsou neoddělitelně spjaty s myší, zažloutlou bílou klávesnicí a CRT monitorem a díky tomu jsem nebyl zvyklý platit za multiplayer. Nicméně jsem se s tím musel smířit a určitou náplastí jsou samozřejmě hry zdarma, které předplatitelé PS Plus každý měsíc dostávají.

Kromě toho jsem tři měsíce testoval HBO GO, ale přiznám se, že jsem za něj neplatil, dostal jsem to jako bonus k nákupu na jednom eshopu. Nedávno jsem také uvažoval o tom, že bych si začal předplácet Netflixu (mají několik hodně působivých seriálů z vlastní produkce), ale pak jsem se rozmyslel s ohledem na to, že z jeho knihovny mizí některé zajímavé seriály a filmy, protože dnes chce mít snad každá druhá společnost vlastní streamovací platformu a stahuje své projekty z jiných platforem.

Přiznám se, že se mi ten trend nelíbí. Star Trek: Discovery nabízí CBS All Access, Hru o trůny si můžete pustit na HBO GO, Runaways na Hulu, The Man in the High Castle zase na Amazon Prime a v listopadu začne fungovat Disney+. Kolik služeb by si měl člověk platit, aby mohl sledovat všechny své oblíbené seriály?



Ondřej Zach - U her využívám PlayStation Plus, Switch Online a když vyjde nový obsah ve World of Warcraft, tak si měsíc nebo dva zaplatím. Lákavá je teď nabídka Microsoftu, který v akci nabízí Xbox Game Pass na tři měsíce za 26 korun. Jenže víc času prostě nemám. Na hudbu doma využíváme rodinné předplatné Apple Music.

Nejkomplikovanější je to asi u filmů a seriálů, kde služby střídám. Stabilně máme doma i kvůli dětem HBO GO, protože je to hodně levné. Jen ten klient by mohl být lepší. Netlix využívám střídavě, v plánu mám koupit předplatné nejpozději až vyjde třetí sezona Stranger Things. Předpokládám, že stejně to budu mít i s Disney+ (která má být levná) a Apple TV Plus - zkrátka vyzobávat jen to, co mě zajímá.