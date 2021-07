Nové GTA bude nejdřív za čtyři roky. Zestárneme, utahují si fanoušci

Z možného šestého dílu série Grand Theft Auto se začíná pomalu stávat vtípek atakující pověst Half-Lifu 3. I v případě GTA 6 totiž vůbec nemáme jistotu, že se jej kdy dočkáme, protože k tomu vývojářské studio Rockstar zatím nemá ani moc pádný důvod. Vždyť GTA 5 chce vydat na třetí generaci konzolí a jeho online režim přináší takové zisky, že zkrátka není logické snažit se jej něčím nahradit.

Přesto se v posledních dnech GTA 6 stalo trendem na sociální sítí Twitter. Někdo by se mylně mohl domnívat, že snad konečně Rockstar ke hře něco oznámil, ale pravda je úplně jinde. Zahraniční média totiž na základě informací jednoho ze známých „únikářů“ Toma Hendersona publikovala zprávu, že nový díl bude nejdřív v roce 2025, tedy až za čtyři roky.

Vzhledem k tomu, že už je GTA 5 téměř osm let stará hra, další čtyři roky čekání na příští díl nejspíš nikoho příliš nepotěší. No a tak se internet tuto informaci aspoň rozhodl oslavit tím, co umí nejlépe: satirou. Převažují vtípky zejména na téma stárnutí současné generace hráčů.

„Bylo mi 13 let, když vyšlo GTA 5. Až bude venku GTA 6, bude mi nejméně 25,“ stěžuje si jeden z příznivců hry. Je sice pravda, že udělat opravdu kvalitní hru trvá roky, nicméně kdyby těmto středoškolákům někdo tehdy řekl, že budou čekat na další díl dvanáct let, asi by se mu vysmáli.



Další fanoušci si celou situaci vykládají úplně jinak. Prý že pokud výroba hry trvá tak dlouho, doufají, že každá budova ve hře bude mít prozkoumatelný interiér a herní mapa bude v životní velikosti Spojených států. Takto přehnaná očekávání bychom rozhodně nedoporučovali, i když je pravda, že si Rockstar celkem potrpí na detaily.

Uniklé informace dále naznačují, že GTA 6 by se mělo odehrávat v novodobém Vice City a jeho mapa se bude postupem času vyvíjet prostřednictvím updatů, podobně jako třeba u mapy ve Fortnitu. To by mohlo znamenat, že GTA 6 bude primárně „live service“ hrou zaměřenou na multiplayer. Doufáme, že se tato informace mýlí, vzhledem k tomu, že Rockstar byl vždy pověstný hlavně kvalitní příběhovou linkou v singleplayeru.

Co se ovšem právě singleplayeru týče, je poměrně alarmující fakt, že studio již opustili legendární scénáristé Dan Houser a Lazlow Jones. Zatímco Houser byl v podstatě kreativním otcem celé série už od roku 1998, Jones zase stojí zejména za programy legendárních rozhlasových stanic k poslechu při jízdě v automobilech. Jejich talent se bude v dalších dílech nahrazovat těžko.

Jaká máte od dalšího dílu GTA očekávání vy? Vadí vám na nový díl čekat další čtyři roky?