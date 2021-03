Fanoušek významně zkrátil nahrávací časy v GTA V, autoři ho odměnili

Grand Theft Auto 5 je jednou z nejkomplexnějších her historie a na její tvorbě se podílela armáda šikovných vývojářů. Přesto stačil jeden jediný šikovný amatér, aby po pěti letech od vydání PC verze významným způsobem zlepšil hráčský zážitek. Podařilo se mu totiž zkrátit nahrávací časy online části hry téměř o sedmdesát procent.



Člvoěk by řekl, že pět let od vydání na PC už bude hra v optimálním stavu, že?

Šikula, vystupující na internetu pod přezdívkou T0st, objevil ve startovacím procesu hry chybu, jejíž náprava mu prý zabrala jen několik hodin. Vývojáři Rockstaru po pečlivém prozkoumání problému potvrdili, že má pravdu, a jeho opravu slíbili brzy implementovat v oficiálním patchi. Kromě jmenovitého poděkování mu pak podle magazínu PC Gamer vyplatili částku 10 000 dolarů (cca čtvrt milionu korun).

Představte si, kolik peněz by asi tak musela vyplácet Bethesda svým šikovným modderům za to, že jejich rozbité hry dávají do hratelného stavu.