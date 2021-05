Podívejte se, jak vypadá Grand Theft Auto V ve fotorealistické grafice

Počítačová grafika jen v několika málo dekádách prožila vývoj od pazourků k vesmírným letům. Pohled na některé dnešní hry bere dech, k tomu, aby byly k nerozeznání od skutečného světa, jim ovšem ještě dost chybí. Že se ale lidstvo dokonalé virtuální reality dřív nebo později dočká, naznačuje nový projekt počítačových talentů, kteří na Youtube provozují kanál Intel ISL.



Otázkou samozřejmě je, jestli půjde někdy tuto technologii použít i na lidské postavy.

Ti pomocí umělé inteligence dokázali vylepšit grafiku městské akce GTA V až na takovou úroveň, že ji bez bližšího zkoumání nelze poznat od reality. Ještě dřív, než se začnete těšit, až si to vyzkoušíte na vlastní kůži, musím vám zkazit radost. V tomto případě totiž nejde o žádný dodatečný mod, kterým byste si mohli grafiku vylepšit i vy, ale pouze o video, vytvořené pomocí složitého algoritmu. Jinak řečeno – technologické možnosti dnešních počítačů neumožňují něco podobného zobrazovat v reálném čase.

To ovšem nic nemění na tom, že by výsledek práce pouhých tří vývojářů nebral dech. Jakým způsobem toho dosáhli, se můžete podívat přímo ve videu, ovšem upozorňuji, že nejlajkovanější komentář pod videem zní: „Vůbec netuším, o čem se to ve videu mluví, ale vypadá to skvěle.“

Ve zkratce řešeno, vývojáři porovnávají data ze hry se skutečnými záběry natočenými z aut a pomocí sofistikovaných metod „učí“ umělou inteligenci, jak oba záběry co nejlépe zkombinovat.

Výsledek vypadá parádně a i v běhu se obejde bez artefaktů, není však samozřejmě dokonalý. Autoři vycházeli z materiálu natočeného v německých městech, vyprahlé kalifornské kopce v GTA V se pak při pohledu z auta zelenají jako Brdy. To je ale jen drobná chybka na kráse. Tak třeba se něčeho podobného dožijeme ještě my...