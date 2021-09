KOMENTÁŘ: Už bylo dost GTA 5, je na čase se posunout

Rockstar vs. modifikace Jeden z důvodů k nespokojenosti herní komunity okolo her GTA je také stíhání tvůrců různých modifikací. Rockstar, respektive jeho vlastnická společnost Take Two celkem nemilosrdně trestá moddery her této série. Zřejmě se bojí, že by povedené mody odlákaly pozornost od případných remaků (více viz Take 2 zakázalo fanouškovské úpravy GTA).