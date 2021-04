ANKETA: Obáváte se, že byste mohli přijít o svoji digitální knihovnu?

Honza Strachota - Rozhodně. A je k tomu mnoho dobrých důvodů. Provozovatelé, resp. jejich herní platformy, jakkoliv se dnes mohou zdát být silní, mohou zkrachovat – v tomto ohledu začínám mít obavy o své hry na Originu. Ale v prostředí stále rostoucí kontroly toho „správného smýšlení“ se za pár let klidně může stát (a v izolovaných případech už se stalo), že vám za vaše vyjádření někde úplně jinde účet bez náhrady a varování zruší. Nebo se zjistí, že nějaká hra už neodpovídá moderním „etickým“ normám a ta pak jednoho krásného dne prostě zmizí. Z tohoto hlediska mají velkou výhodu piráti.

Může také přijít solární erupce, která vyřadí většinu elektroniky na Zemi. Nebo nová totalita a zákaz či totální vykleštění internetu po vzoru Číny. Proto všem doporučují postavit si doma faradayovu klec a do ní dát pár starých želez s osvědčenými offline kousky a pár pevných disků se zálohami (nezapomenout na monitory), nakoupit nějaké generátory, které se případně dají konvertovat na malé vodní nebo větrné elektrárny, aby šlo v paření pokračovat i po případné apokalypse. Skutečného hardcore hráče taková maličkost jako konec světa přece nezastaví.

Ondřej Zach - Z principu bych samozřejmě chtěl mít přístup k tomu, co jsem si zakoupil. O Steam se v praxi nebojím, ale asi by mě nepřekvapilo, kdyby jednou zavřel krám třeba GoG. Na druhou stranu tam mám jen samé vykopávky, které moc místa nezaberou a můžu si je kdykoliv stáhnout. Problematické jsou staré platformy na konzolích, u nichž dochází k zavření obchodů, ale zatím, a tady bych chtěl zdůdraznit slovo zatím, je možné si zakoupený obsah stáhnout, i když shop už nefunguje.

Společnosti Sony i Microsoft pochopily, že už nemůžou odstřihnout ohromné knihovny hráčů a začít od nuly, jak tomu bylo dříve. Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S si tak zahrajeme prakticky celý last gen a myslím, že v tomto přístupu budou oba konkurenti pokračovat. Jsme na začátku postupné transformace těchto platforem ve službu.

A pak je tu Nintendo. Na 3DS asi bude bezpečnější stáhnout si vše digitálně zakoupené na kartu, hry nebývají velké. Otázka je, co se Switchem. Řekl bych, že už ani Nintendo si nemůže dovolit přijít s novou konzolí a začít úplně od nuly. Myšlenka, že Nintendo bude jednou za pár let vydávat novou generaci Switche podobně jako Apple vydává svůj iPhone, mi tak nepřijde až tak zcestná. A pokud Nintendo přeci jen chystá něco úplně nového, myslím, že většina titulů ze Switche bude zpětně kompatibilních.

No není to krása?

Olda Mánert - Jelikož mě nikdy příliš nebavilo hromadění krabičkových verzí videoher, digitální verze jsou pro mě ideální. K většině her se po dohrání nevracím. U věcí jako Gran Turismo a sportovních her zase nehrozí, že by nebyla k dispozici nějaká aktuální verze.

Problém v čistě digitální distribuci tak vidím spíš v rovině videoherní historie. Přeci jen přijít nadobro o jakoukoli hru je z hlediska historického vývoje škoda. Ideální by byl vznik určitého internetového muzea, kam by vývojáři či vydavatelé po ukončení prodejů mohli svá dílka nahrát. I když by je třeba běžný hráč nespustil, alespoň by zůstala dostupná pro videoherní badatele.



Honza Srp - To je asi tak ta poslední věc, kterou bych se trápil. Sice už jsem za ty roky nashromáždil solidní zásobu, ale co jsem opravdu chtěl, to už jsem dohrál. A pokud jsem se k něčemu roky nedostal, asi to není tak důležité. Díky Game Passu už dobře vím, že zážitek s pronajatou nebo půjčenou hrou je úplně stejný, jako s vlastní. Pokud jednou opravdu ztratím přístup k zakoupenému obsahu například na Steamu nebo v PSN, tak si ho holt seženu jinde.

A pokud to nepůjde legální cestou, tak si ho někde ukradnu. Virtuální majetek má své výhody a nevýhody a musí se s tím počítat, ta představa, že mé vnuky bude někdy v budoucnu zajímat, jak si jejich dědeček v dětství ulítával na point and click adventurách, je naivní. Jen málokteré umělecké dílo je relevantní i po desítkách let a takové určitě jen tak nezmizí jen proto, že se mění distribuční modely.

Petr Kárník - V dávných dobách jsem měl spousty krabicových her. Býval to úžasný zážitek ponořit se do velkého tištěného manuálu a nasát atmosféru ještě před prvním spuštěním. V dnešní době mám však krabicovek minimum. Jednak je doba krásných manuálů dávno pryč (čest výjimkám) a kromě nejrůznějších varování se v nich dočtete maximálně tak něco o ovládání a navíc jsou už pouze ve formě PDF na instalačním DVD. Tedy pokud v krabičce vůbec nějaké DVD je.

Takže abych odpověděl na otázku - že by např. Steam, kde mám přes 1200 her, zavřel krám, toho se opravdu nebojím. Digitální knihovny jsou budoucností herního průmyslu a je to logické. S narůstajícími nároky na úložiště je často v krabičce stejně schovaný už pouze Steam klíč a po jeho aktivaci se z krabičky stane další lapač prachu, který poté už stejně nikdy nevezmu do ruky.

Ondra Martinů - Upřímně řečeno je to věc, nad kterou jsem se doposud moc nezamýšlel. Nejvíc her mám nastřádaných na Steamu, dále po trošce v Uplay, GoG a na Epicu a dále mám poměrně velkou knihovnu na PS4/PS5 a pár her na Nintendu. Myslím si, že PC platformy vydrží asi nejdéle, opravdu si ani nedovedu představit, že by se třeba Steam rozhodl skončit a odepřít přístup k zakoupeným titulům. Na PC možná časem někdo typu Uplay odpadne, ale nemyslím si, že nás čeká nějaká „PC apokalypsa“.

Horší je to u konzolí, kde si třeba v případě Nintenda asi dovedu představit, že se třeba za deset let budeme muset rozloučit se Switch knihovnou. Nintendo nám ovšem jistě staré tituly rádo znovu prodá po 60 eurech za kousek na nějakou následující platformu. To samé asi i v případě Sony, které už také celkem často vydává remastery starších her.



Myslím si, že to do jisté míry vyváží služby jako Game Pass nebo streamování, kde zkrátka bude všechno na jedné hromadě, a dokud budeme platit nějaký ten měsíční poplatek, tak se dostaneme k tomu, co potřebujeme. Jasně, nějaké hry si časem zkrátka nebudu mít jak zahrát, ale doufám, že to bude jen menšina. No a přinejhorším tu snad navždy budou i emulátory na PC.



Michael Mlynář - Momentálně se o to neobávám vůbec, protože žádnou digitální knihovnu nemám. Nějaké hry jsem si stáhl vždy jen k recenzím, osobní sbírku buduji pořád ještě postaru na discích. Na druhou stranu ovšem není vyloučeno, že o data na fyzických médiích přijdu z důvodu „sešlosti věkem“ dříve než na některé digitální distribuci. A na stranu třetí je mi to stejně jedno, protože k dokončeným hrám se prakticky nevracím, takže i kdyby nějaká online platforma nakonec ten krám opravdu zavřela, přišel bych de facto jen tak o jednu nebo dvě hry. Pokud bych si tedy nenakoupil nějak masivně dopředu, což je podle informací od kolegů vcelku rozšířená digitálnědistribuční choroba.

Martin Kaller - Můj pohled hráče z ryze konzolového segmentu. Obliba digitální distribuce bez diskuze roste. Ale až v minulém roce se na konzolích PS4 a Xbox One dostavil efekt, že prodeje touto formou předstihly klasickou krabicovou poptávku. Samozřejmě, že své si k výsledku řekla nešťastná pandemická situace. Ovšem nelze nevidět, jaký v tomto směru učinila kupř. PS4 dramatický pokrok – v porovnání s předchozí PS3 etapou.

Třebaže jsem sám svým malým dílkem přispěl k výše naznačenému výsledku, nejsem úplně spokojený se stávající cenovou politikou. Osobně bych si představoval významný cenový rozdíl mezi digitální a krabicovou verzí hry. Přičemž v prvním případě bych konečně rád viděl i pružnější schopnost reagovat na ceny na trhu v klasických kamenných obchodech.



Nicméně nemyslím, že bych se měl o své digitální PS4 portfolio strachovat. Věřím této značce a schopnosti udržet ji při životě mimo jiné díky kompatibilitě s PS5. A především z toho důvodu ještě hodně roků nemusím nijak pochybovat o své investici. Nebudu však zastírat, že v otázce nějaké vzdálené budoucnosti červíček pochybností neexistuje. Nemohu tak v téhle souvislosti nevzpomenout známý text Jarka Nohavicy - „bo co neni stopro to mě vždycky skolí“.

Jan Kouba - Nedávno jsem nad touto otázkou zrovna přemýšlel. Samozřejmě, že obávám. Platformy jako Steam, PS Store a podobné jsou trochu něco jako banka. Tím, že je využíváme, vkládáme do nich své finance, dáváme jim důvěru. Ale stejně, jako banka, tak i tak stabilní a úspěšné firmy jako Sony a spol, mohou zkolabovat. Ty utracené desetitisíce korun a stovky titulů, které máme v našich digitálních knihovnách, mohou být ty tam. To je ale cena za digitální distribuci, za pohodlí, které nám dává možnost stáhnout si hru prakticky v okamžiku jejího vydání a absenci nutnosti mít plnou poličku krabiček s hrami. Co si ale budeme povídat, ony ani DVDčka nejsou zrovna dvakrát spolehlivé médium.