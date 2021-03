ANKETA: Resident Evil slaví 25. narozeniny. Patříte mezi fanoušky?

Martin Kaller - Nejprve musím říci, že Resident Evil byla pro mne osobně jedna ze zcela zásadních značek, nerozlučně spojená s úspěšnou konzolí Sony PlayStation. A že u druhého dílu jsem strávil skutečně nezanedbatelně času. Několik téměř nonstop víkendů, kdy jsme s kamarádem pilovali herní strategii a objevovali taje a možnosti této hry, vždy definovaly ráz pondělí. Dne, kdy jsme oba nastupovali zpátky do práce ve značně politováníhodném stavu, ale s pocitem dobře vykonané policejní práce v Raccoon City.

Navzdory výše uvedenému se však dvojka nestala mým nejoblíbenějším dílem. Tento status v rámci celé série náleží hře Resident Evil 4, jež opustila klasický survival horor rámec, aby se přetransformovala do parádní střílečky se stále vděčnými hororovými konturami. Řeč je přitom o verzi pro Nintendo GameCube, kde se Resident Evil 4 objevil poprvé a nabídl neuvěřitelně adrenalinovou akční jízdu. Koneckonců připomenout si ji bylo možno i na PS4, kam před lety zamířila „konverze“ (Horor, který změnil pravidla hry. Recenze kostkovaného Resident Evilu 4). Takže asi nikterak nepřekvapí, že jsem tuze moc zvědav, s čím přijde Capcom v případě remaku!

Emanuel Svoboda - Ne, nemám rád Resident Evil. Je to hloupá zábava a nic mi to neříká. Ondro, děláš si ze mě legraci? Kdo za poslední dekádu napsal na Bonusweb více článků o Resident Evil než já? To jsou mi ale hloupé vtípky.

Michael Mlynář - Ačkoliv nepatřím ke skalním fanouškům, tak Resident Evil pro mě znamená překvapivě hodně. Myslím tedy hlavní díly herní série, protože v odbočkách jsem ztratil přehled už někdy před dvaceti lety a filmy jsou z mého pohledu do jednoho čistá katastrofa. Ale první díl přišel s něčím do té doby nevídaným (ne, Alone in the Dark tu postošedesáté vytahovat nebudeme) a druhý díl k tomu přidal na svou dobu a na hardwarové možnosti první PlayStation úžasnou grafiku. Trojka byla taková jakoby trochu do počtu, ale rozhodně nezklamala.

Výborný čtvrtý díl s přepracovanými mechanismy se dal považovat za důvod ke koupi GameCube a parádní pětka bodovala nejen neotřelým zasazením kamsi do Afriky. Z šestky si popravdě řečeno nepamatuju víceméně nic, tedy kromě toho, že mě zkrátka bavila, přestože se jí v té době vytýkalo leccos. A k sedmému dílu jsem se zatím nedostal, ale dokud ho neprojdu, tak odmítám odložit PS4 do sklepa. Takže když nad tím tak přemýšlím, tak je to docela zvláštní, protože v dobách PS1/2 jsem jednoznačně favorizoval Silent Hill. A kde tomu je dnes konec? Ostatně ani třeba takový Fatal Frame nebo Siren neměly dlouhého trvání, zatímco Resík tu podle všeho bude už navždy. A to je jedině dobře.

Jan Kouba - Série Resident Evil je moje srdcovka. Pamatuji si, jak jsem byl hrou naprosto fascinovaný a zároveň vystrašený k smrti. K děsu mi bohatě stačily koncept arty, které byly u recenze v časopisu Score. První díl mě tak nenadchnul, zato druhý doteď považuji za mistrovské dílo a jeho remake za nejzadřenější remake vůbec. Jedním dechem jsem dohrál i kontroverzní čtvrtý díl a sedmý mi připomněl momenty děsu, které jsem zažíval jako malý u samotných počátků série. Sérii Resident Evil obdivuji v její odvaze neustále přinášet radikální změny v hratelnosti. Ne vždy to jsou kroky správným směrem, ale RE se díky tomu posouvá stále kupředu. Jsem velice zvědav, co přinese další díl.

Jan Srp - Obecně mám v japonských sériích obrovské mezery a Resident Evil není výjimkou. Do konce jsem dohrál jen dva díly a o tom, jak moc na mě zapůsobily, asi nejlépe vypovídá to, že jsem si teď musel vygooglovat, které to vlastně byly. Takže: pětka mě oslovila hlavně svým zasazením, přeci jen příliš her odehrávajících se v Africe neznám. Bavil jsem se, ale bylo evidentní, že v zamýšlené kooperaci s dalším člověkem bych se asi bavil mnohem víc. Epizodickou minisérii Revelations 2 jsem v dobovém článku označil za budgetové The Last of Us především proto, že jsem se absolutně nechytal v jejím příběhu. Chvíli jsem zkoušel remaster prvního dílu, ten mi ale přišel na dnešní dobu až moc veliké retro, a pak nedávno sedmičku v rámci PS Plus kolekce. Ani ta mě nějak výrazně nezaujala, chyběla mi pořádná předehra a budování atmosféry, hra mě místo toho od prvních okamžiků znásilňuje explicitní brutalitou. Abych ale nebyl za hatera, demo remaku dvojky se mi moc líbilo a až se plná verze objeví v Game Passu nebo v nabídce PS Plus, určitě si jí nenechám ujít.

Můj hlavní problém s Resident Evilem je v tom, že mají hlavní hrdinové k dispozici zbraně, a tak je na mě hra moc akční. Ty nejděsivější horory jsou podle mě ty, kde se nemůžete bránit - Outlast, Amnesia, Alien: Isolation.

Jan Lysý - Resident Evil samozřejmě znám, několik dílů jsem hrál, některé mě poměrně dost bavily, ale nemůžu říct, že by šlo o mou srdcovou záležitost. Nicméně mám velmi rád sérii, která se u Resident Evil inspirovala a to samurajskou Onismushu.



Ondřej Martinů - Upřímně se přiznám že mě série Resident Evil naprosto minula. Nehrál jsem ani jeden díl a nikdy jsem nenarazil na důvod, proč bych to chtěl změnit. Jsem si tak v podstatě jen vědom toho, že jde o celkem ikonickou značku a z poslední doby také faktu, že je díky poslednímu dílu internet posedlý prsatými upírkami.