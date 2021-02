ANKETA: Máte v plánu zahrát si remasterované Mass Effecty?

Honza Lysý - Původní trilogii mám moc rád a strávil jsem u ní spoustu času a s ohledem na to, že jsem obyvatel jednoho z okresů, který zřejmě bude umístěn pod „kupoli“, tak by se mohlo zdát, že budu mít dost času si remastery užít, ale bohužel ne. Dokud tedy nebudu mít slušné množství volna na to, abych se do universa Mass Effect naplno ponořil, nebudu se do toho ani pouštět, Mass Effect si nezaslouží, abych mu věnoval jen pár desítek minut týdně.

Ondřej Martinů - Trilogii Mass Effect jsem trochu nešťastně poprvé vyzkoušel teprve loni, byť jsem dohrál pouze první díl. Mám teď docela dilema: na jednu stranu mne remaster zajímá a tím, že jsem stále ještě neviděl valnou většinu dvojky a trojky, má pro mne celkem potenciál. Na druhou stranu si první díl stále ještě hodně pamatuji, takže bych se musel možná trochu přemáhat ho celý po méně jak roce projít ještě jednou. Tak že bych rovnou začal dvojkou? Asi si budu muset hodit mincí.

Jan Srp - Rád bych, jsem velký fanda. Celou trilogii mám ve sběratelských edicí, konec trojky mi nevadil a líbila se mi i Andromeda. Jenže jsem také realista a je mi jasné, že na takový kolos už v dnešní době čas nenajdu, obzvláště, když mám ještě tolik jiných restů. Jó, kdyby se mi to počítalo do odpracované doby, a to včetně přesčasů, tak si to rád i zrecenzuji, ale tak nějak tuším, že mi tento plán neprojde. Nebo, že by...?

Oldřich Mánert - Původní trilogii jsem nikdy nehrál a vím, že bych se za to měl stydět. Remaster je pro mě dvojsečnou zbraní. Vlastně jde o ideální možnost, jak si doplnit videoherní vzdělání, zároveň však tři hry a hromada rozšíření a datadisků v jednom balíků působí jako nezkonzumovatelný moloch. Naštěstí sdílím domácnost s mnohem schopnější lovkyní platinových trofejí, takže ideálně nahlédnu, jak to všechno vypadá, a případně se nechám přemluvit kvalitou.

Jan Strachota - Vzhledem ke zprávě o tom, jakou péči věnují dostatečné politické korektnosti, a po tom, co provedli s Andromedou, už těmto lidem rozhodně další peníze posílat nechci. Raději si znovu zahraji hry původní. Zas tak špatně nevypadají.



Jan Kouba - Série Mass Effect je jeden z mých velkých herních restů, takže se rozhodně plánuji do něj ponořit a doplnit si mezery. Navíc remaster vypadá vážně fantasticky.

Ondřej Zach - Ne.