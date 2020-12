ANKETA: Hrajete už Cyberpunk 2077, nebo chvíli počkáte?

Ondřej Martinů - Zhostil jsem se za redakci testování Cyberpunku na všemožných streamovacích službách, abych zažil Cyberpunk ještě o něco víc „cyber“, ovšem zatím jsem si stihl hru pouze rozehrát na Stadii. Moje dojmy jsou zatím tedy dost krátké, ale už teď je mi jasné, že Cyberpunk je opravdu nesmírně ambiciózní titul, ve kterém nakonec utopím desítky hodin. Konkrétně na Stadii je hra překvapivě pohodlně hratelná, co se odezvy týče, ovšem kvalita obrazu je to, co zážitek zase trochu zhoršuje.

Ondřej Martinů @MartinuOndrej Musím uznat, že streamování her budoucnost má. Cyberpunk na Stadii sice není po stránce kvality obrazu žádné terno, ale odezva je výborná a žádné lagy jsem zatím nezaznamenal. Už brzy to bude zcela validní alternativa k domácímu PC nebo konzoli. https://t.co/UOEW6OLpeP oblíbit odpovědět

Otazník visí nad tím, zda budu v příštích týdnech odkázán jen na streamovací služby, nebo se do hry opravdu ponořím i s pomocí vlastního hardwaru. Bláhově jsem totiž doufal, že když si objednám novou grafickou kartu RTX 3080 v září, tak že mi ji obchod stihne do půlky prosince dodat. Bohužel celosvětový nedostatek čipů způsobil, že moje objednaná grafická karta je ještě pravděpodobně stále hromádkou kovů někde v čínské fabrice.



Jan Srp - Day One patch podle mě drtivou většinu kritizovaných chyb opravil, prvotní hanlivé recenze tak již nejsou dnes vůbec relevantní. Pokud ale někdo zvažuje nákup nového hardwaru, tak bych se Cyberpunkem doporučoval počkat, ten ray-tracing zde je opravdu přelomový. A teď už mě nerušte, hraju.

Michael Mlynář - Cyberpunk už roky patří mezi moje nejočekávanější hry. Ale původně to vypadalo, že ho v tuto dobu budu mít už dávno dohraný, zatímco skutečnost je taková, že jsem si ho zatím ještě ani nepořídil. Ale ať už to chlapci z CD Projektu pochopí, nebo ne, tak minimálně do konce roku mám zkrátka ještě spoustu práce v Jokohamě. Ta rovnováha mezi kriminálními bandami se prostě sama znovu nenastolí, nemluvě o tom, že ty baseballové minihry taky nejsou úplná trivka. A navíc musím ještě vydělat několik miliard ve firmě. Je za to trofej.



Emanuel Svoboda - PlayStation 4 verzi Cyberpunku 2077 hraji pár hodin na konzoli PlayStation 5. Hype kolem hry mě spíš štval, takže jsem neměl žádná očekávání. Chci mít však přehled a hrát aktuální hry, tak jsem ji vyzkoušel. K mému překvapení jde o stylové sci-fi v zajímavém světě s poutavými postavami. Soundtrack je špičkový. Grafika je na hru minulé generace pěkná. Dokonce bych řekl, že u mě doma vypadá hra lépe než na screenech, které jsem viděl u nás na Bonuswebu. Framerate 60 fps na PS5 není uzamčený, takže občas klesá, ale nejde o nic hrozného.

Naprosto šílený je ale technický stav hry celkově. Padá více než opilec po třech lahvích vodky se špetkou ketaminu navrch. A co ty bugy? Postavy se zasekávají, procházejí skrz zavřené dveře, pistole jen visí ve vzduchu, nespouštějí se skripty. Když Cyberpunk 2077 nespadne, je ho zapotřebí často restartovat. Hra, na které se pracovalo 8 let, vypadá, jako by za sebou měla maximálně roční uspěchaný vývoj. To je ostuda. Takovéto polotovary a nedodělky, ať si vydávají pro PC, kde je tamní „hráčská elita“ na svých přihlouplých krabicích zvyklá na technické braky. Na konzole, prosím, vydávejte hotové hry. Děkuji pěkně.

Dan Jarocký - Cyberpunk mám v plánu rozehrát v průběhu vánočních svátků, takže si počkám ještě necelé dva týdny. Kromě většího množství času na samotné hraní si snad užiji i o něco málo uhlazenější zážitek s menším množstvím technických nedostatků.

Ondřej Zach - Mám ho koupený, nakouknu, ale nechci rozehrávat další hru, když ještě nemám dokončenou tu předchozí. Takže zatím zůstávám u Yakuzy: Like a Dragon, kde už jsem v závěru. Pokud mezitím vyjde do Cyberpunku 2077 nějaký patch, který opraví další várku bugů, jedině dobře.

Jan Lysý - Nehraji a ještě nějakou dobu nebudu, protože nemám na čem. PS4 jsem prodal s tím, že jsem naivně doufal, že budu mít do Vánoc PS5, ale to je asi tak pravděpodobné jako to, že bych získal zlatou olympijskou medaili za moderní gymnastiku. Ale přiznávám, že mě to zase tolik nemrzí, trošku mě ten hype kolem Cyberpunk 2077 minul. Samozřejmě si ho plánuji zahrát, ale až na to budu mít chuť a zrovna teď mám v seznamu spoustu nedohraných projektů, které mě lákají víc.