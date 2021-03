ANKETA: Switch oslavil čtyři roky. Jak jste s ním spokojeni?

Ondřej Zach - Vzhledem k tomu, že Nintendo DS je historicky moje nejoblíbenější konzole a jsem velký fanda handheldů, Switch jsem si okamžitě zamiloval. Už na Wii U mi vyhovovala možnost hrát některé hry čistě na gamepadu, když byla obsazená televize, a Switch tento koncept dotáhl do konce.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Switch Lite a původní Switch

Hry jako Super Mario Party, Yoshi’s Crafted World, Mario Kart 8 Deluxe či Super Mario 3D World pak hrajeme s rodinou pěkně na televizi. Jak je asi patrné, mám slabost pro exkluzivity Nintenda, které v sobě mají stejnou esenci, kvůli které jsem tehdy s hrami (jako Prince of Persia) začal. Switch také převzal štafetu po PS Vitě v oblasti indie her a konzolové retro kousky si také raději zahraji na Switchi v handheldu, protože na jeho displeji je k nim čas milosrdnější než na velké telce.

Olda Mánert – Switch pro mě symbolizuje dobu koronavirovou. Kupoval jsem ho přesně před rokem, kdy se to začalo nejen v tuzemských sdělovacích prostředích hemžit termíny jako covid-19, home office a roušky šil snad každý včetně nemluvňat. Motivace ke koupi byla dvojí, jednak máme doma pouze jednu velkou konzoli PS4, přetlak před televizí byl tudíž nevyhnutelnou záležitostí. Pak také světem kolovaly zvěsti o dokonalosti Animal Crossing: New Horizons. Trochu se stydím to přiznat, ale právě pobíhání po ostrově plném podivných figurek pro mě bylo definitivním postrčením ke koupi.

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Lite

Zvolil jsem Nintendo Switch Lite (viz výše zmíněný přetlak u televize) v chlapácké zářivě žluté barvě. Obcováním s Tomem Nookem to začalo, následoval Super Mario Odyssey a celá řada menších indie her, které jsou na malou obrazovku jako dělané. Switch mě dostal hlavně svojí jednoduchostí a přímočarostí, žádné nastavování, pády her, hučení větráků.

Stal se rovněž branou ke hrám z dílny Nintenda. Není to tak dávno, co jsem se i já vysmíval jejich dětinské grafice a nechápal, co na nich ostatní vidí. Teď už to chápu. Tak čistou a dokonale promyšlenou hratelnost jinde nenajdete. Ani po roce nákupu nelituji. Switch, obzvlášť v Lite verzi, je ideální druhou konzolí do domácnosti.

Ondřej Martinů - Switch je moje teprve druhá konzole od Nintenda (první bylo 2DS XL), takže moc nedovedu říci, jak si oproti svým předchůdcům vede. Beru ji tak spíše z pohledu člověka, který kombinuje PC a PlayStation platformu, oproti kterým ji zkrátka schází výkon, ale nahrazuje jej opravdu zábavnými first party tituly. Ve výsledku je ovšem stejně z mého pohledu Switch až na onom třetím místě.

Vzhledem k tomu, že jej používám opravdu v drtivé většině v doku, tak mi jeho přenosný aspekt přijde celkem zbytečný. Vlastně bych ocenil, kdyby Nintendo udělalo nějaký model čistě jako stacionární konzoli s ovladačem jako je Pro Controller v základu. No a kvůli nižšímu výkonu na Switchi prakticky nekupuji žádné hry, které nejsou přímo od Nintenda, to si je raději pořídím na PC či PS, kde budou hezčí a levnější.



Ring Fit Adventure Ring Fit Adventure

I tak musím uznat, že třeba konkrétně Mario hry jsou zcela bezkonkurenční a za poslední rok jsem si opravdu užil třeba port Galaxy, 3D World a novinku Bowser’s Fury. Primárně jsme však doma ve dvou hráli Animal Crossing New Horizons, ten nám loni spolkl opravdu hodně času. Switch je také naprosto super na cvičení se hrou Ring Fit Adventure, ke které se stále občas vracím. Rozhodně Switch nevidím jako krále herních zařízení, ale jsem rád, že ho mám. A pokud letos dorazí verze, které bude mít více výkonu a 4K obraz v televizi, tak se opravdu těším.

Jan Lysý - Jelikož je má hlavní herní mašinka Playstation, Switch (Lite) jsem si pořídil až před pár měsíci a musím říct, že to byla dobrá investice. Jsem generace, pro kterou byl GameBoy svatý herní grál a díky Switch Lite jsem si uvědomil, že je pořád něco kouzelného na kapesních (i když v tomto případě je nutná hodně velká kapsa) konzolích. Ano, situace není ideální, výdrž by mohla být lepší, možnost připojit bluetooth sluchátka bez adaptéru by také nebyla k zahození a prohrabávat se stovkami a stovkami ne zrovna zajímavých titulů v digitálním obchodě od Nintenda není moc velká zábava, ale i tak jsem spokojen a jsem rád, že jsem se ke koupi rozhoupal.

Honza Srp - Switch je vážně super, ale po téměř roce používání musím říct, že nejsem ta správná cílovka. Party hry pro víc lidí jsou na mě moc drahé, navíc bylo loni trávení času s kamarády příliš vzácné na to, prosedět ho u videohry. Na extrémně rozmáchlá japonská RPG založená na neustálém grindu zas nemám čas, a to píšu jako člověk, který si na videohrách postavil živobytí. V doku je na mě grafický výstup konzole moc ošklivý, příchod opravdového next-genu situaci dále jen zhoršil, na cestách zase raději sahám po knize. No a jelikož jsem si nedávno koupil rotoped, padá i cvičení s pomocí Ring-fitu. Své nintendo jsem tak raději dlouhodobě zapůjčil lovkyni Pokémonů, která jinak videohrám příliš neholduje.

Wii U

Emanuel Svoboda - Switch je jednou z mých nejoblíbenějších konzolí, i když nejde o můj primární herní systém. Jsem rád, že se Nintendo po Wii U vzchopilo. Jeho předchozí mašinka byla neskutečná blbost a jeden z nejhorších herních systémů všech dob. Switch jsem si oblíbil od počátku. Jeho hybridní pojetí handheldu a stolní konzole zároveň se mi velmi líbí a je originální. Je však pravdou, že v 95 % případů hraji se Switchem v dock režimu, jelikož jsem domácí pecivál.

Výjimkou tvoří moje milované výlety do lesů, kde si konzoli rád zapnu v handheld módu. Že je větší než ostatní kapesní konzole, mě jednou zachránilo. Právě v jednom z královéhradeckých hvozdů mě přepadla agresivní veverka, které tekla pěna od tlamy. Snažil jsem se ji zahnat, ale v atacích pokračovala, tak jsem ji prostě Switchem majznul a udělal z ní krvavý flek. Oceňuji tudíž i bytelnost konzole, jelikož to byla slušná deha. Na Switchi nejraději hraji exkluzivní tituly. Bez mučení se přiznám, že v paření multiformátových her na hardwarově nejslabší herní mašině současnosti smysl nevidím.

Nintendo DS