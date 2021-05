ANKETA: Jak se díváte na právní bitvu mezi Applem a Epicem?

Ondřej Zach – V principu jsem na straně Applu, protože se domnívám, že má plné právo provozovat svůj zcela uzavřený ekosystém a za podmínek, které jsou (prozatím) v herním průmyslu standard. Změny přicházejí postupně a nelze si je vynutit porušením podmínek, nakonec vždy rozhodují zákazníci, koho hodí přes palubu, protože nedokázal reflektovat proměny trhu a adaptovat se (vzpomeňme na neotřesitelnou pozici Nokie kdysi).



Peely ve Fortnite

Jinak mě ale válka dvou korporací nijak nedojímá, protože i když se velké firmy snaží tvářit jako naši nejlepší parťáci, korporace nikdy nebyla a nebude ničí kamarád. Jelikož nejsem právník, tak jen kroutím hlavou nad argumenty obou stran, které zaznívají u soudu, ať už jde o domnělé porno na Epic Storu, kauzu banán, nebo argument, že Xbox všechny konzole dotoval, takže má na poplatek třicet procent právo, ale Apple na telefonech vydělává, takže už nemá. Na druhou stranu, díky tomuto praní špinavého prádla na veřejnosti jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, třeba o tom, kolik Epic stojí hry zdarma. Nebo jak si firma se sloganem „for the players“ nechala platit za cross-play, který by jinak neumožnila.

Jan Srp – Oceňuji odvahu Epicu pustit se do války s giganty. Nedělám si nejmenší iluze, že všechny ty vzletné řeči o vyšším podílu vývojářům nejsou jen záminkou, Epic prostě potřebuje z Fortnite vytřískat co nejvíce peněz v co nejkratším časovém intervalu, než hra zapadne.

Podle mě soud prohraje, ovšem nemusí toho litovat, protože si udělal skvělé PR. Staví se do role Jánošíka, který chce bohatým brát a chudým dávat, což mu v boji proti společnosti, která prodává kolečka k počítači za 20 000, u mladé generace rozhodně nahání plusové body. Myslím, že tlak na změnu dlouho zažitých poměrů bude v rámci digitální distribuce stále sílit, není to totiž jen o Fortnite, ale i o Robloxu, Minecraftu nebo třeba xCloudu. Najít nějaký nový pořádek bude ku prospěch všem.

Jan Lysý – Zběžně to sleduji, ale faktem je, že skoro každý druhý den se objeví další žaloba mířící na Apple, takže se přiznám, že mě to nechává relativně chladným. Je tedy zajímavé to, že díky danému sporu se dostávají na veřejnost některé zajímavé informace, ale jinak se o danou záležitost zase tak podrobně nezajímám, abych zaujal jasné stanovisko.

Ondra Martinů – Epic podle mne nemá moc co ztratit. Z obchodu Applu už je pryč pár měsíců a stejně se mu daří, výdělky si najde jiným způsobem a mít za sebou obří firmu Tencent mu také dává poměrně slušnou úlevu. Obecně je celou tu situaci s distributory, kteří si berou přehnané poplatky za prodej v jejich platformě, nutné řešit, ať už je to Apple, nebo Steam. Jsem rád, že se do toho Epic opřel, ačkoliv je mi jasné, že mu jde hlavně o vlastní zisky než o to, aby pomohl „malým rybám“. Nějaká snaha s vedlejšími úmysly je ovšem pořád lepší než žádná snaha.