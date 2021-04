ANKETA: Co budete hrát o víkendu?

Olda Mánert - Jakožto šťastný majitel PS5 bych si měl nechat dávat po hubě od emzáků v Returnal, jelikož chci ale u her v poslední době spíše relaxovat, budu pokračovat v polétávání po Manhattanu ve tři roky starém Spider-Manovi. Jasně, radši bych od Insomniac Games už hrál nového Ratcheta a Clanka, ale ti dorazí až v červnu. Pavoučí dobrodružství budu ředit kooperativním rolováním sushi v Overcooked 2.

Ghost of Tsushima

Martin Kaller - Musím říci, že víkend bude pěkně akční. V sobotu se chystám do Japonska, abych se v PS4 hitu Ghost of Tsushima vypořádal s mongolskými nájezdníky. Preferuji přitom stealth styl, který mi zde do určité míry připomíná první díl Tenchu. Výborné audiovizuální zpracování a volba vlastního způsobu konfrontace s nepřáteli z Ghost of Tsushima dělají dobrodružství, k němuž se tuze rád vracím.

V neděli se pak vypravím do Zombicide 2nd Edition, deskovky, kde pro změnu likviduji zombie nájezdníky. Naštěstí na tuhle fušku nebudu úplně sám, jde totiž o kooperativní záležitost. Takže doufám, že v naší partě přeživších zastanu kus poctivě vykonané práce, ať již se budu ohánět velkou požární sekerou nebo malou brokovnicí, nalezenou v opuštěném policejním voze někde na ulici.



New Pokémon Snap

Ondřej Zach - Čeká mě víkend, během nějž se budu snažit ulovit ty nejlepší snímky pokémonů v New Pokémon Snap. Hra vypadá nádherně, první recenze dopadly skvěle, takže o to víc se na tento relax těším. A děti také.

Honza Strachota - Na hraní moc času nebude, ale pokud ano, tak Flight Simulator 2020 ve VR nebo Skyrim VR s pořádnou dávkou modů.

Days Gone

Michael Mlynář - Náhoda tomu chtěla, že zhruba týden před vypuknutím „kauzy“ jsem rozehrál Days Gone coby jeden z osobních herních restů. A v konfrontaci s dobovým dost vlažným přijetím v médiích mě ta hra naprosto nadchla. Netvrdím, že je dokonalá, k nedostižné The Last of Us 2 přece jen pořád něco chybí, ale je vynikající.

Nepřestávají mě udivovat některé momenty z parádního příběhu a líbí se mi skvěle napsané postavy. V dialozích se sice tu a tam objeví místo, které mě úplně nepřesvědčuje, ale s přehledem to dohání výborný dabing. A herně to podle mě ani zdaleka není takový stereotyp, jak se leckde píše. Snad jen ti vlci by na mě nemuseli vyskakovat zas až tak často. Soňácké exkluzivity mi zkrátka sedí. Tak snad bude o víkendu hodně a dlouho pršet, abych se konečně dozvěděl, jak to celé dopadne.



Ondřej Martinů - Jelikož mi Ubisoft hodil vidle do plánu hrát nové DLC do Assassins’s Creed Valhalla (mělo vyjít 29. dubna, ale nakonec se posunulo na 13. května), budu si muset vymyslet nějaký jiný program. A přitom mi to tak pěkně vycházelo, ve středu jsem dohrál už poněkolikáté můj oblíbený Wolf Among Us od Telltale (a začal shánět původní komiksy Fables), takže jsem se připravoval na to, že ve čtvrtek stáhnu ono DLC a nebude co dál řešit.

Zběžným pohledem na plochu mého PC vidím, že mám aktuálně rozehranou Trackmanii 2 Stadium, u které se mi stejně jako Euro Truck Simulatoru 2 pěkně poslouchají podcasty, zatímco zkouším na každé ze singleplayer tratí zajet zlatou medaili. Vedle toho na mě smutně kouká i ikonka Skyrimu, který se už snad potřetí snažím poněkud neúspěšně rozehrát, protože mě vždy přemůže (a zahltí) rozlehlost světa a přidruženého lore. No a nakonec také už nějakou dobu plánuji ždímat Xbox Game Pass pro PC (odkud je i Skyrim) a konečně se vrhnout na sérii Yakuza. Jak to dopadne, to skutečně netuším.



Jan Lysý - Ve slevě jsem si pořídil Marvel’s Avengers a ne, není to žádný zázrak, ale jako relax více než dostačující. Pár hodin tomu věnuji.

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Jan Srp - Po stresujícím Returnalu si teď klidním nervy u remasterovaného NieRu. Nejsem z něho sice tak odpálený jako zbytek světa, ale oproti většině japonské produkce zatím alespoň chápu, co se to vlastně na obrazovce děje. Jelikož mě ale moc nebaví neustálé grindování, budu hraní prokládat staršími Watch Dogs 2. Mám pro tuto sérii slabost a baví mě mnohem víc než třeba Assassin’s Creed.

Total War: Rome Remastered

Jan Kouba - O víkendu budu ještě určitě trápit Germány v remasteru Total War: Rome. Pokud zbude nějaký čas, chtěl bych se konečně ponořit, když už je ten Beltain, do nějakého toho hororu. Nejspíš to vyhraje The Medium.