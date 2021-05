Sony si nechalo platit za cross-play, zaznělo u soudu s Epicem

Společnost Epic se už dlouho před aktuálně probíhajícím soudním sporem se společností Apple o zisky ze hry Fortnite (viz náš článek) nechávala slyšet, že jeho výsledek ovlivní budoucnost celého herního průmyslu.

Sony jsou podle Epicu jedinou platformou, která si nechá platit za podporu cross-play.

Nyní dokazuje, že to skutečně myslí vážně a do právní bitvy zatahuje i další veliké hráče na trhu. Poté, co ze soudu předložených dokumentů prosáklo na veřejnost, že Microsoft hodlá snížit svůj podíl z aplikací prodaných přes svůj Windows Store na 12 % (psali jsme tady) se dostalo i na společnost Sony provozující herní platformu PlayStation.

Její obraz ovšem díky tomu utrpěl vážný šrám, potvrdilo se totiž, že to bylo právě Sony, kdo aktivně blokoval zavedení meziplatformového hraní jedné a té samé hry na různých konzolích. Zatímco Nintendo a Microsoft sdílení společné hráčské základny podporovaly, Sony se vždy stavělo proti. „PlayStation je pořád vcelku uzavřená platforma, musíme proto hráče bránit před nevhodným obsahem a nevhodnými zážitky. Příkladem je online hraní, u kterého věnujeme značné úsilí zabezpečení i kontrole prostředí. A když platformu otevřeme, můžeme o to přijít,“ řekl Jim Ryan z evropské pobočky Sony v roce 2017 v rozhovoru pro Bonusweb. Nakonec se ale ukázalo, že tím pravým důvodem byly zřejmě vždy jen peníze.

Většině hráčů jsou konzolové války ukradené a chtějí hrát s kamarády bez ohledu na platformy.

Epic totiž u soudu ukázal dokument, ze kterého vyplývá, že pokud hráči na PlayStationu budou utrácet především na jiné platformě, musejí pak provozovatelé hry Sony vyplatit nějakou náhradu. Vzhledem k tomu, že je Fortnite na PlayStationu jedním z nejhranějších titulů vůbec, jde ve výsledku o veliké peníze.

Epic nabízel vedení Sony několik možností, jak se dohodnout a být si vzájemně prospěšní, mimo jiné například společnou prezentaci obou značek na výstavě E3 nebo třeba exkluzivní skiny pro předplatitele služby PS Plus. Byl však odmítnut.

Zveřejněné dokumenty jsou už více než dva roky staré, a tak není jisté, jaká situace v této oblasti panuje aktuálně. Nejspíše už došlo na slova bývalého ředitele Sony Online Entertainment Johna Smedleyeho, který před dvěma roky napsal, že pokud lidé na společnost vyvinou dostatečný tlak, tento problém zmizí (viz náš dobový článek).