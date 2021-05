Rozdávání her zdarma stálo Epic v prvním roce čtvrt miliardy korun

Na výsledek probíhajícího právního sporu mezi společnostmi Epic a Apple o dělení příjmů ze hry Fortnite (viz naše téma) si ještě chvíli budeme muset počkat, už teď ale na veřejnost prosakují mnohé zajímavé informace. Mezi dokumenty, které Epic předložil soudu, mimo jiné vidíme i to, na kolik přesně vychází jeho politika rozdávání her zdarma.



Informace jsou bohužel aktuální jen k září roku 2019 a pokrývají tak jen necelý první rok existence obchodu, i tak si z nich lze udělat poměrně solidní představu.

Tabulka her, které Epic Store rozdal v prvním roce své existence.

Nejdražší rozdávanou hrou v tomto období byl Batman: Arkham Asylum za milion a půl dolarů, následovaný Subnauticou za 1,4 milionu dolarů. Na opačné straně spektra najdeme naopak vylepšené Metro 2033 Redux, za které Epic autorům nezaplatil ani korunu. V tomto případě se ovšem s největší pravděpodobností jedná jen o pokračování dohody, kterou spolu 4A Games a Epic uzavřeli při zajišťování exkluzivního vydání Metra Exodus (viz náš dobový článek).

Z dokumentu je patrné, že platí přímá úměra – čím je rozdávaná hra ambicióznější, tím víc za ní Epic platí. Autoři menších nezávislých her tak dostávají desítky až stovky tisíc dolarů (vyšší sta tisíce až miliony korun), ti největší pak milion a víc. Celkem pak ve sledované době Epic utratil za hry 11 658 000 dolarů, což je skoro přesně čtvrt miliardy korun.

Kolik dostali za dohodu tvůrci českého Kingdom Come: Deliverance, se bohužel z dokumentu nedozvíme.

Na první pohled jsou to obrovské peníze, ale Epic si to může dovolit. Během let 2018 až 2019 mu totiž jen Fortnite vydělal 9 miliard dolarů, což je téměř 200 miliard korun. Pro srovnání, schodek českého rozpočtu za loňský rok byl 367,4 miliardy korun.

Epic na svém obchodu zatím tratí obrovské prostředky, nakupuje si tím ovšem podíl na trhu, jehož většinu ovládá ještě donedávna nezpochybnitelný Steam. Podle šéfa Epicu Tima Sweeneyho se investice začne vyplácet už od roku 2023, kdy by se měl celý projekt stát ziskovým (viz náš článek).