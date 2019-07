Vybíráme nejočekávanější hry letošního léta

1. Wolfenstein: Youngblood

Kdy: 26. července

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch a později Stadia



Info: Střílečka Wolfenstein: Youngblood se odehrává v Paříži devatenáct let po událostech The New Colossus. Hlavní hrdina minulých dílů B.J. Blazkowicz zmizel. Do hledání otce se v nacisty okupované Paříži osmdesátých let pustí jeho dcery Jess a Soph. To mimo jiné znamená, že budeme hrát v kooperaci, a to buď s kámošem, nebo počítačem ovládaným parťákem.



Komentář: Youngblood není plnohodnotný nový díl, ale odbočka jako dříve The Old Blood. Vzniká ve spolupráci s Arkane Studios (Dishonored, Prey). Největší obavy vzbuzuje přítomnost brnění u nepřátel, což je v kontrastu s rychlou a dynamickou akcí předchozích dílů. Více čtěte na Bonuswebu v E3 dojmech z hraní.



2. Control

Kdy: 27. srpna

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Info: Hlavní hrdinou příběhové akce Control je Jesse Faden, která se neočekávaně stává ředitelkou tajné vládní agentury Federal Bureau of Control (FBC) v New Yorku. Ta zkoumá paranormální jevy a aktuálně je pod útokem neznámých sil z jiné dimenze. Speciálními schopnostmi ovšem disponuje i Jesse. Počítá se i s osobnější příběhovou rovinou, která se týká mladšího bratra Dylana.



Komentář: Hru kutí Remedy Entertainment, tedy zkušení tvůrci, kteří vdechli život hrám jako Max Payne či Alan Wake. Poslední Quantum Break sice nebyla vyložená pecka, ale je to ten typ hry, která za zahrání stojí. Od Redemy tak očekáváme opět kvalitní příběh a doufáme, že trochu zapracují na level designu.



3. Age of Wonders: Planetfall

Kdy: 6. srpna

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Info: Nový díl tahové 4X strategie (explore, expand, exploit a exterminate) láká na sci-fi zasazení. Intergalaktická lidská vláda Star Union se rozpadla. O nadvládu nyní bojují různé frakce, které určí nový směr lidstva. A během bojů se vyjeví tajemství stojící za pádem unie.



Komentář: Při startu se počítá s šesti hratelnými rasami, mapa světa je procedurálně generovaná. Sci-fi tvůrcům umožnilo trochu se odvázat, těšit se tak můžeme například i na použití zbraní hromadného ničení.

4. Astral Chain

Kdy: 30. srpna

Na čem: Switch



Info: Jako členové speciální policejní jednotky Neuron budeme bojovat proti bytostem z jiné dimenze. Lidstvo vyvinulo proti vetřelcům zbraň poslední naděje, Legion. Je jich pět typů, každý disponuje vlastní bojovým stylem a doprovázejí svého policejního parťáka.



Komentář: Do nové akce od PlatinumGames pod taktovkou vývojáře Takahisa Taura (NieR: Automata) jsou vkládána nejvyšší očekávání. Kromě soubojů nás čeká i vyšetřování a řešení hádanek. Měl jsem možnost zhlédnout při návštěvě centrály Nintenda prezentaci hranou přímo na Switchi a musím říct, že první dojem byl impozantní. Hra ani nepůsobila, že by běžela v nějak nízkém rozlišení.



5. World of Warcraft Classic

Kdy: 27. srpna

Na čem: PC (Windows), Mac



Info: World of Warcraft Classic je rekonstrukce původní hry bez všech expanzí. Vyjde v šesti fázích, aby co nejvěrněji podchytila postup hráčů v původní hře. První fází je vlastní start, který v Evropě proběhne 27. srpna o půlnoci z úterka na středu. Zahrnuje instance Molten Core, Onyxia a Maraudon.



Komentář: Změnili jsme se my, hry i svět kolem nás. Nebude to proto to stejné jako před patnácti lety. Ale za vyzkoušení rozhodně stojí. Sympatické také je, že přístup ke hře bude navázaný na současné předplatné World of Warcraft.