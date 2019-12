Varaďa sní o vánoční pohádce. Pro hokejové juniory má fígl proti tlaku

Mistrovství světa konané v Třinci a Ostravě začíná 26. prosince a do Česka se vrací po jedenácti letech. Ještě delší čas ovšem čeští hokejisté čekají na medaili. Naposledy brali v roce 2005 bronz, na zlato čekají už osmnáct let.

Ve čtvrtek Varaďa zveřejnil širší nominaci, z níž vzejde vzhledem k domácímu prostředí jeden z nejsledovanějších hokejových týmů za poslední roky.



Program reprezentace Tým se sejde 10.12. ve Frýdku-Místku, s nímž 13. odehraje přípravné utkání.

15.12. přiletí ze zámoří devět posil, z Finska dorazí brankář Lukáš Dostál.

20.12. se hokejisté postaví Švédsku, 22.12. Slovensku. Den na to se přesunou do Ostravy.

Nejpozději 24.12. se kabina dozví finální soupisku včetně kapitána

26.12. vstoupí Češi do šampionátu zápasem proti Rusku (od 15:00)

O čem Varaďa s novináři mluvil?

O finální nominaci: Pokud se nic nepokazí, deset posil, které za týmem dorazí se zpožděním, místo v sestavě dostane. Jde o očekávanou brankářskou jedničku Lukáše Dostála a zámořské posily Libora Zábranského a Šimona Kubíčka (oba obránci), Jakuba Lauka, Jana Jeníka, Jaromíra Pytlíka, Matěje Pekaře, Michala Teplého, Filipa Koffera a Adama Rašku (útočníci). Hráči z Evropy a jiní neozkoušení hokejisté ze zámoří zabojují o sestavu od prvního dne kempu (10.12.) ve Frýdku-Místku.

„S asistenty vedeme nad každým jménem spoustu diskusí. Sám vím, že vyřazení z kádru je hrozně těžké skousnout,“ uvědomuje si Varaďa.



O brankářích: Nejkvalitnějším a především otestovaným gólmanem z posledního mistrovství je Lukáš Dostál, který působí ve švédském klubu Ilves. „Loni jsem v něj věřil. Cítí ode mě důvěru a já mu ji dám. Taky ale něco musí vrátit. Pokud bude mít slabší dny, zachytá si jiný brankář,“ vysvětlil Varaďa. O gólmanské dvojce se rozhodne mezi Danielem Dvořákem, Lukášem Paříkem, Janem Bednářem a Nickem Malíkem.



Lukáš Dostál by měl být reprezentační jedničkou výběru do dvaceti let.

O kapitánovi: Zatím ani náznak, kdo se zodpovědnosti zhostí. Varaďa však na rozhodování nahlíží i s ohledem na zkušenost z posledního šampionátu, kdy byl kapitánem Martin Nečas. „Nebylo to písmeny na dresu, ale loni se nám to tolik nevydařilo, lídři zůstali v povzdálí. Ještě Martin Kaut, Filip Zadina, Jakub Galvas... Všichni od sebe čekali víc, tým to potřeboval, ale v důležitých chvílích to od nich nepřišlo. Teď bude tým postavený malinko jinak. Samo se vykrystalizuje, za kým hráči půjdou,“ doufá Varaďa. Jméno kapitána oznámí nejpozději 24. prosince.



O domácím prostředí: „Kluky na to připravuju, zatím je nechci zbytečně zatěžovat. Přál bych si, aby přijeli plní elánu a abyste je vy novináři nechali hrát hokej a nás pracovat. Bude na ně tlak, ale mám v hlavě pár fíglů, aby se s tím vypořádali,“ věří reprezentační kouč. A dodal, že český hokej bere šampionát vážně.

Michal Teplý, Jakub Lauko a Matěj Pekař posílí reprezentaci 15. prosince

O nejmladším členovi nominace: Je jím 16letý obránce brněnské Komety Stanislav Svozil. „I když by jeho role v mládežnickém hokeji byla větší, než jakou má v extralize, chceme ho vidět. Máme možnost ho srovnat s ostatními. Příjemně nás překvapil také Karel Klikorka (18letý obránce extraligové Mladé Boleslavi) a Ivan Lytvynov (19letý obránce Českých Budějovic), který je správně drzý a hraje slušně.

O absenci Marcela Barinky: 18letý útočník a vnuk trenéra Aloise Hadamczika působící v zámořské mládežnické lize QMJHL bude součástí výběru do 19 let. Šanci na šampionát dvacetiletých má v případě, že se někdo zraní. „V létě vypadal dobře, ale teď se mu moc nedaří. Ukazuje, že se na něj při obranné fázi nemůžeme úplně spolehnout,“ vysvětlil Varaďa.