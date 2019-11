Ťuk a Puk. Maskoty šampionátu hokejových dvacítek budou lvi

„Lev je s českým hokejem neodmyslitelně spojen,“ uvedla Markéta Štěrbová, generální sekretářka organizačního výboru juniorského šampionátu, pro který nebývá maskot tolik typický. „My jsme však maskota určitě chtěli, i díky velice pozitivní zkušenosti ze seniorského šampionátu v roce 2015,“ řekla Štěrbová.

Atmosféru tehdy dotvářeli pohádkoví králíci Bob a Bobek. „Před lety jsme si v praxi ověřili, že dvojice maskotů je atraktivní jednak pro různé grafiky a animace v rámci televizních přenosů. A jejich vzájemná interakce a propojení s diváky na tribunách je mnohem výraznější než u jednoho maskota,“ vysvětlila Štěrbová.

Ťukovi s Pukem vybrali již dříve jména v internetové anketě fanoušci. Běžně ale lvíčci nosí dresy s čísly 47 a 98, která symbolizují zisk první zlaté medaile na mistrovství světa a slavný triumf na olympiádě v Naganu.

„Pro mistrovství v Ostravě a Třinci jsme jim dali lehce modernější vzhled a převlékli jsme je - na šampionátu se představí v dresech s logem na přední části a číslem 20 na zádech,“ uvedla Štěrbová.

Mistrovství světa hráčů do 20 let se v Česku uskuteční počtvrté. Hrát se bude od 26. prosince do 5. ledna. Čeští mladíci narazí ve skupině na Rusko, Německo, USA a Kanadu. Loni v Kanadě vypadl tým ve čtvrtfinále.