Hokejová dvacítka vstoupí do domácího MS zápasem proti Rusku

dnes 12:11

Česká hokejová reprezentace do 20 let zahájí domácí mistrovství světa zápasem v Ostravě proti Rusku. V základní skupině A vstoupí do turnaje proti obhájcům bronzu z letošního šampionátu v Kanadě ve čtvrtek 26. prosince v 15:00.