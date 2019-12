Zdrcený Lauko: Slíbil jsem tátovi, že budu hrát. A hrál jsem šest vteřin

K jakému pohybu tam došlo?

Vzniklo to v prvním souboji, kdy mi ten Rusák dal koleno na koleno zezadu. Noha mi šla dovnitř. Já hraju s ortézami na obou nohách, ale stejně se mi noha prohnula dovnitř. Byla to stojná noha, o to to bylo horší. Už jsem fakt cítil jen píchnutí a věděl, že je zle.

Bylo zle už před tím druhým nájezdem?

Ano, ten druhý nájezd, hit, nebo nevím, jak bych to popsal, mi neudělal vůbec nic. Vše bylo z toho prvního souboje koleno na koleno.

Vnímal jste to jako faul?

Nevím jako jestli je to nešťastný, když kolem mě projede hráč a dá mi koleno na koleno zezadu. Nevím, ale nechtěl bych to nějak rozebírat. Bohužel se stalo a teď s tím už nic neudělám.

Rusové se vyjádřili, že to byl z vaší strany jen nešťastný pád.

Je to jejich názor, já jim ho brát nemůžu. Když se ale člověk na ten zákrok podívá, tak nevím... Upadl jsem po tom, co jsem dostal na koleno.

Mohl jste si zbytek zápasu vůbec trochu užít, nebo vás to spíš deprimovalo?

Na jednu stranu jsem byl rád za kluky, že to zvládli a že dobře vstoupili do turnaje. Na ten jsem se těšil strašně dlouho. Když se rozhodlo, že mistrovství bude u nás, tak jsem řekl tátovi, že tady chci hrát. To bylo před pěti lety. No a hrál jsem šest vteřin... Hrozně mě to mrzí.

Bolelo v noci koleno, nebo vás spíš trápila mysl?

Cítil jsem bolest kolena, ale s bolestí vnitřní se to nedá porovnávat.

Jaké máte zprávy od Bruins? Prý vás budou chtít co nejrychleji zpět do Ameriky.

Netuším, možná toho víte víc než já. Zatím nemám žádné zprávy, jsme v kontaktu, zatím se to řeší. Ale kdyby to bylo čistě na mně, určitě bych chtěl zůstat.

Jaké jsou prognózy zranění?

Vypadá to na několikatýdenní léčení, většinou jen klidový režim a čekání na to, až to bude stoprocentní.

Říkal jste, že hrajete se dvěma ortézami. Je to jenom prevence, nebo už se dříve vyskytly nějaké problémy?

Jsem po operaci levého kolena, minulý rok se mi ke konci sezony stalo podobné zranění. Už to nosím skoro jako prevenci. Nevím, co by se stalo, kdybych tu ortézu neměl a hrál bez ní ten včerejší zápas. To bych asi to koleno měl urvané úplně.

Rodina tu byla s vámi, přišlo od ní trochu útěchy?

Nevím, moc mě toho neutěšilo… Jediné, co mi trochu udělalo radost je, že jsem dneska ve FIFĚ dostal Messiho. (směje se) To byl takový malý dáreček. Jinak toho moc k radosti nebylo.

Dokázal jste vnímat ten ubojovaný výsledek proti Rusům?

Když se vyhrálo, měl jsem za kluky velkou radost. Zvládli vstup do turnaje. Trošku jsme se o tom s nimi bavili v šatně, že jestli máme někoho z těch tří silných protivníků ve skupině (Rusko, Kanada, USA) porazit, tak Rusáky v prvním zápase. Ví se o nich, že se vždycky rozjíždějí až v průběhu turnaje a když na ně nastoupíme, můžeme je porazit. To se povedlo. Mám ke klukům velký respekt.

Kluci říkali, že vyhráli i pro vás.

Hlavně ale hrajou pro sebe a celou republiku. Atmosféra tady byla super, fanoušci výborní celý zápas. V jednu chvíli mě to fakt zamrzelo. Že toho nejsem součástí a vlastně už ani nebudu. Takže to bylo takové trochu smutné. Ale jsem rád, že lidi přišli a snad budou chodit dál.