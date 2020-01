ONLINE: Čtvrtfinále hokejového MS, Rusové bojují se Švýcarskem

Oba celky se potkaly na juniorském šampionátu loni v zápase o třetí místo, šťastnější byli Rusové, kteří zvítězili 5:2 a získali bronzové medaile. Z týmu Švýcarska na tenhle zápas vzpomínají například Nico Gross, Matthew Verboon nebo Tim Berni, za sbornou tehdy nastoupil Grigorij Děnisenko společně s Alexandrem Romanovem.



Utkání má jednoznačného favorita, který je se sedmnácti tituly zároveň nejúspěšnějším týmem v historii MS dvacítek. Slováci si svůj cíl, jímž bylo vyhnout se bojům o záchranu, už splnili. V Třinci porazili Kazachstán, pak prohráli s Finy 1:8, se Švýcary 2:7 a se Švédy 2:6.

Jde o reprízu loňského finále, před rokem uspěli Finové. Američané v základní skupině prohráli jen s Kanadou, pak porazili Rusko, Česko i Němce a obsadili druhou příčku. Tým Suomi prohrál v prodloužení se Švédy a naposledy také se Švýcary, porazil Slováky a Kazachstán. Ve skupině skončil třetí.

Zápas, který české fanoušky zajímá úplně nejvíc. Hokejisté do dvaceti let hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. Favorité však v utkání rozhodně nejsou: zatímco Seveřané vyhráli všechny duely základní skupiny, národní tým porazil jen Rusko a do druhé fáze turnaje postoupil ze čtvrtého místa.