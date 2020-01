ONLINE: Česko - Švédsko, junioři hrají čtvrtfinále proti velkým favoritům

Hokej

Zvětšit fotografii Trenéři Václav Varaďa (vlevo) a Patrik Eliáš na střídačce české hokejové dvacítky. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 19:56

Hokejisté do dvaceti let hrají ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. Favorité však v utkání rozhodně nejsou: zatímco Seveřané vyhráli všechny duely základní skupiny, národní tým porazil jen Rusko a do druhé fáze turnaje postoupil ze čtvrtého místa. Sledujte zápas v podrobné online reportáži.

