ONLINE: Česko - Rusko 0:0, dvacítka vstupuje do domácího šampionátu

dnes 14:40

Čeští hokejisté do 20 let zahajují domácí mistrovství světa. Výběr trenéra Václava Varadi čelí v úvodním utkání v Ostravě mladíkům z Ruska, kteří obhajují bronz z posledního šampionátu. Povede se reprezentaci vstup do turnaje? Sledujte online od 15 hodin.

Česká dvacítka chce v domácím prostředí ukončit čekání na cenný kov z MS, které trvá už od roku 2005, kdy mužstvo kouče Aloise Hadamczika vybojovalo bronzové medaile. Od té doby se Češi na stupně vítězů nepostavili, před dvěma lety prohráli v souboji o 3. místo s Američany 3:9. ČESKO - Rusko, sledujte v podrobné online reportáži Touha po konci medailového půstu je teď umocněná kouzlem domácího prostředí. V Česku se šampionát do 20 let konal na přelomu roků 2007/2008 v Pardubicích a Liberci, tentokrát jsou dějištěm Ostrava s Třincem. „Vnímám zodpovědnost vůči České republice, vůči fanouškům a vynasnažím se, aby náš tým byl připraven do každého zápasu,“ slíbil trenér současného výběru Václav Varaďa. „První zápas bude hodně důležitý. Víme, že máme velmi těžkou skupinu, ale věřím hráčům, že udělají maximum, abychom uspěli.“

V brance je proti Rusům podle očekávání týmová jednička Lukáš Dostál. Kapitánem je obránce Libor Zábranský ml., jeho asistenty jsou útočníci Jan Jeník a Petr Čajka. Varaďa před MS: o utažené brusli, spícím medvědovi a házení hokejek Češi se s Ruskem utkali také na posledním šampionátu do 20 let, kdy ve značně odlišné sestavě podlehli těsně 1:2. V této sezoně se protivníci utkali ve dvou přípravných partiích, přičemž obě ovládla sborná - na konci srpna 4:1 a v listopadu 5:2. Čeští mladíci si spravili chuť v předvánoční generálce, kdy porazili Slováky 4:2. V sobotu čeká dvacítku střetnutí s Němci, o dva dny později se utká s Američany. Vystoupení v základní skupině B pak završí silvestrovské klání s Kanadou.