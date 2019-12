Autor vítězné trefy Jeník: Řekli jsme si, že vyhrajeme pro Kubu

Další dvě, dlouhé 97 a 93 vteřin, jste už nezužitkovali. Co jim chybělo?

Pořádná střela. Hodně jsme to přehrávali. Na to se musíme na tréninku zaměřit a zlepšit se.

Vnímali jste před utkáním s Ruskem, že jste podceňovaní?

Určitě jsme byli. Už jsme to zažili i v osmnáctkách, kdy od nás nikdo nic nečekal a skončili jsme čtvrtí. Znovu chceme všem ukázat, že dokážeme víc, než si myslí.

Dá se říct, že v utkání s Ruskem jste se nikam nehnali a čekali na brejkové příležitosti?

Hlavně jsme pracovali jeden pro druhého a Lukáš Dostál nás podržel v brance. Zavřel to. To byl hlavní důvod naší výhry.

Přišli jste však o vedení 2:0 i 3:2. Kde se v týmu vzala další síla?

Zlomem bylo zranění Kuby Lauka (v první minutě si po srážce se Sokolovem poranil koleno - pozn. red.). Řekli jsme si, že to vyhrajeme pro něj. A měli jsme šestého hráče na ledě - fanoušky. Hnali nás a my jsme podporovali jeden druhého. Perfektně jsme pracovali.

Co říkáte atmosféře na úvod turnaje?

Neskutečná. Nedá se to popsat. Museli byste stát na ledě a pocítit, jaké to je, když neslyšíte ani kamarády. Je to něco neuvěřitelného.

Pomohlo vám to prostředí?

Ano. Fandové vytvářeli na Rusáky tlak a nás hnal dopředu obrovský počet fanoušků.

Je výhra nad Ruskem zásadní krok k postupu do čtvrtfinále?

Určitě ano. Je to jeden z hlavních kroků. Jsem rád, že jsme turnaj takto začali. Ale musíme v tom pokračovat.

V sobotu hrajete s Němci a favority budete naopak vy. Jak složité bude utkání zvládnout?

Němci mají výborný tým. My nesmíme usnout na vavřínech. Bude to úplně jiný zápas. Musíme hrát pořád stejně, vyvarovat se chyb a doufat, že vyhrajeme.