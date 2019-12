Varaďa po Rusech chválil i kritizoval. Pro Lauka možná turnaj skončil, řekl

Co s týmem udělalo zranění Lauka z první minuty zápasu?

Myslím si, že kluci byli nastavení dobře. Že se Jakub zranil, to je prostě součást hry. Zase dostali větší prostor jiní hráči, kteří za to vzali.

Jak to s Laukem vůbec vypadá?

Utrpěl zranění v dolní části těla, zřejmě se jedná o koleno, postranní vazy. Zítra podstoupí magnetickou rezonanci, kde uvidíme, v jakém to je rozsahu. Podle prvotních prognóz je možné, že pro Jakuba už mistrovství skončilo. Ale víc budeme vědět až během pátku a podle toho se zařídíme do dalších utkání.

Byl to pěkně divoký zápas.

Chtěl bych poděkovat týmu za odvedený výkon. Určitě nám pomohly dvě branky, které jsme dali na začátku. Ty vzaly utkání za uši, i když ruský tým dokázal srovnat a vytvořit si spoustu šancí. Hlavně díky přesilovým hrám, které hráli skvěle. Ale i tak si myslím, že jsme si došli zaslouženě pro vítězství, i když se nerodilo lehce. Je to pro nás skvělý start.

Co se vám v zápase nejvíc líbilo?

Určitě třetí třetina, hlavně z pohledu defenzivy. Tam jsme byli velmi dobří, důslední, neprohrávali jsme osobní souboje. Přesilové hry nám pomohly do utkání, byli jsme dobří v brejkových situacích a v tom budeme chtít pokračovat.

Brankář Lukáš Dostál asi výborným výkonem splnil to, co se od něj očekávalo.

Dostal tři góly, určitě vám tady sám říkal, že mohl být lepší. Ale ve třetí třetině byl jistý, tam nás podržel. Ruští hráči měli spoustu příležitostí, ale on byl dobrej. I v průběhu celého zápasu. Tři góly jsou na něj dost, ale věřím tomu, že pro nás bude i v dalších utkáních oporou.

Co říkáte naopak na vysoký počet trestů?

Byly hrozně laciné, hlavně v první třetině, kdy tam bylo zbytečné oplácení, z toho jsme i dostali branku. Také v práci holí se musíme zlepšit. Myslím si, že některé fauly byly proti nám odpískány až necitlivě, hlavně na Tomáše Dajčara v první třetině, to jsem neviděl vůbec jako faul. Ale i pro rozhodčí to byl první zápas, nechal bych to.

Fanoušci vytvořili výtečnou kulisu, běhal vám z toho na střídače mráz po zádech?

Hlavně po našich gólech jsem cítil tu energii z publika. Jsem za to moc rád, moc si toho vážíme. Budeme se těšit na další utkání, které bude zcela jistě vyprodané.

Před šampionátem několikrát padlo, že se tomuto týmu moc nevěří. Teď jste porazili silného soupeře. Získali jste důvěru?

Já bych to… Pro nás je to prostě skvělý zápas a vstup do turnaje. Ale věřím tomu, že hráči jsou tak pokorní, že budou připravení na dalšího soupeře, který bude houževnatý (Němci v sobotu). Bude těžké to zvládnout. Ale my jdeme postupně a uvidíme, kam nás to vynese.