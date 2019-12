Není nic hezčího než porazit Rusáky, radoval se kapitán Zábranský

Pocity po vydřeném triumfu?

Paráda! Vyhráli jsme nad Rusáky první zápas v turnaji, co víc si přát? Bohužel tam bylo i zranění Kuby Lauka (v první minutě se zranil a ze zápasu odstoupil), ale semkli jsme se a vyhráli pro něho. Je to nejlepší začátek.

Čím jste Rusy přehráli? Nadšením, důrazem, nebo bojovností?

Myslím, že vším dohromady. Hráli jsme výborný systém, přesilovky nám vyšly na jedničku. A podtrhl to výborný Lukáš Dostál.

Co říkáte na hlasité fanoušky v Ostravě?

Atmosféra byla výborná. Lidi nás hnali, i když jsme dostali dva blbé góly na 2:2, to nám taky pomohlo vyhrát zápas.

Tlak Rusů vypadal místy drtivě.

Je to vždycky nepříjemné, když si to ten tým umí hodit a jde do brány. Většinou to byly střely z boku, což Lukyn měl a my jsme toho taky spoustu poblokovali.

Jak jste zmínil, kaňkou na utkání je zranění Jakuba Lauka.

Je to vždycky nepříjemné, když váš spoluhráč leží na zemi v bolestech, ale možná nás to nakoplo a semkli jsme se pro něj.

Jinak to byl ale emotivní a tvrdý zápas, že?

Proti Rusům je to tak vždycky. Bohužel neumí anglicky, takže si s nimi moc nepokecáte, ale neznám hezčí pocit než porazit Rusy.

I vy mladí to tak berete?

Jo, takhle to musí brát všichni.

Je to důležitá výhra pro další vývoj turnaje?

Obrovsky důležitá, dodala nám klid. Proti sobě teď máme hodně silné Němce, a pokud se na ně nenachystáme a podceníme je, nedopadne to dobře.

Ale přece: budete favorité?

To tady není nikdo. Je to krátkodobá akce, překvapit může každý. Všechny zápasy jsou padesát na padesát.