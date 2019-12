Kazachstán nestačil na Finsko a na MS dvacítek ho čeká boj o záchranu

Hokejisté Finska porazili na mistrovství světa hráčů do 20 let Kazachstán jasně 7:1 a mají jistý postup do čtvrtfinále. Spolu s nimi mají v třinecké skupině A jisté play off i Švédové, Švýcaři a Slováci, naopak Kazachy čeká je boj o udržení. Finové se dostali do čela tabulky o dva body před Švédsko, které má ale zápas k dobru.

Favorit se ujal vedení v sedmé minutě, kdy v přesilové hře usměrnil Patrik Puistola puk zblízka za Romana Kalmykova. V polovině úvodního dějství také v početní výhodě vyrovnal střelou z pravého kruhu Andrej Bujalskij. V 15. minutě vrátil Finům vedení Kristian Tanus. Po 54 vteřinách druhé třetiny se prosadil z pozice mezi kruhy Matias Maccelli a ve 33. minutě připravil Aku Räty gól pro bratra Aatua. V závěrečném dějství ještě navýšili rozdíl Puistola, Mikko Kokkonen a Kim Nousiainen. Mistrovství světa hokejistů do 20 let Ostrava, Třinec Skupina A Kazachstán Kazachstán : Finsko Finsko 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) Góly:

10:13 Bujalskij (Asuchanov, Djomin) Góly:

06:01 Puistola (Tanus, Heinola)

14:31 Tanus (Oden, Puistola)

20:54 Maccelli (Thomson)

32:37 Aatu Räty (Aku Räty, Tanus)

47:06 Puistola (Oden)

53:49 Kokkonen (Utunen)

57:58 Nousiainen (Maccelli, Killinen) Sestavy:

Kalmykov (Pavlenko) – Gajtamirov (C), Dichanbek, A. Koroljov, Butenko, Katasonov, Šlyčkov, D. Muratov, Šaichmeddenov – Djomin, Asuchanov (A), Bujalskij – Bojko, Čaporov, Musorov (A) – Alexandrov, Bondarenko, Omirbekov – Sajko, Ljapunov, Čalov. Sestavy:

Piiroinen (Annunen) – Nousiainen, Thomson (C), Hatakka, Heinola, Kokkonen, Utunen (A), Honka, Seppälä – Killinen, Maccelli (A), Saarela – Oden, Puistola, Tanus – Erholtz, Petman, Ranta – Aatu Räty, Aku Räty. Rozhodčí: Lawrence (CAN), Pešina (CZE) – Lundgren (SWE), Šalagin (RUS) Počet diváků: 3028 Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 2 0 1 1 17:5 7 2. Švédsko 2 1 1 0 0 8:4 5 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3 5. Kazachstán 3 0 0 0 3 5:15 0 Skupina B USA USA : Rusko Rusko 0:0 (-:-, -:-, -:-) .