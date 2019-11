Juniorské MS startuje už za měsíc. Kdo jsou největší naděje českého týmu?

Martin Nečas, Filip Zadina nebo Martin Kaut. Zejména ofenziva hokejové dvacítky překypovala před rokem v Kanadě velkými talenty, ani to však na úspěch nestačilo. Češi prohráli ve čtvrtfinále MS s Američany 1:3 a naděje na konec dlouhého medailového čekání byly opět pryč.

Ovšem nebylo by stylovější tečky za věčným strádáním, než kdyby se českým mladíkům povedlo urvat medaile před bouřící domácí arénou. Světový šampionát do 20 let se totiž po dvanácti letech vrací do Česka, 26. prosince se tradiční povánoční hokejová atrakce rozběhne v Ostravě a Třinci.

O výtečné atmosféře nemůže být pochyb, vždyť všechna čtyři klání Česka ve skupině (proti Rusku, Německu, USA a Kanadě) jsou již vyprodaná. Natřískaná ostravská aréna vybičovala už v květnu k mimořádnému výkonu na domácím MS české parahokejisty, teď by se to samé mohlo povést i ve prospěch juniorky.

Na koho budou hlavní trenér Václav Varaďa s asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou sázet?

Brankáři

Lukáš Dostál

Mezi gólmany najdeme stálici z loňského šampionátu. Lukáš Dostál se před rokem ve Vancouveru předvedl výtečně a v povedených výkonech pokračuje také v této sezoně. Za finský Ilves Tampere drží úspěšnost 92,2 %, v průměru inkasuje 1,90 gólu za zápas. V obou statistikách patří odchovanec Komety k nejlepším v lize.

Záda by mu měl krýt Nick Malík, kterému se ve Frýdku v druhé nejvyšší české soutěži rovněž daří. Náladu Malíkovi zkazila jen nedávná extraligová premiéra, v níž od Karlových Varů inkasoval šest gólů.

Obránci

Zkušenosti z loňského mistrovství má i Martin Hugo Haš. V prvním týmu finské Tappary však v této sezoně příliš prostoru nedostával a zamířil do nižší soutěže, respektive juniorky. V devíti přípravných kláních za národní tým (víc jich v této sezoně nikdo nemá) vstřelil dva góly. Společně s Hašem byli do stejného počtu přátelských klání nasazeni z beků jen Jan Mlčák a Tomáš Dajčar (oba Litoměřice).

5 z 10 Tolik přípravných utkání v této sezoně vyhrála česká reprezentace do 20 let.

Co do produktivity se z obránců nejvýrazněji blýskl Libor Zábranský mladší, který si ve třech kláních připsal gól a dvě asistence. Syn majitele a trenéra Komety působí v zámořské juniorské lize WHL, kde za Saskatoon a Moose Jaw nasbíral v 22 zápasech osm bodů (2+6). Do konečné nominace se může dostat i druhý ze synů bývalého obránce Marka Malíka, Zack Malík.

Útočníci

Bodovou explozi zažívá v zámořské OHL forvard Jan Jeník, který v průměru sbírá přes dva body na zápas. Do zápisu se dostal ve všech 23 kláních za Hamilton, v nichž posbíral 50 bodů (19+31). V téže soutěži se daří i Matěji Pekařovi z Barrie (21 zápasů, 14+13) nebo Jaromíru Pytlíkovi ze Sault Ste. Marie (25 z., 10+16).

Jakub Lauko

Varaďa bude rovněž doufat, že Boston uvolní Jakuba Lauka. Po sezoně v zámořské juniorce se Lauko „obouchává“ na farmě v Providence, svolení reprezentovat mu však musí dát šéfové z hlavního mužstva Bruins.

Tahounem české produktivity v přípravných zápasech byl Petr Čajka, který od svých třinácti let hraje ve Švýcarsku. Za juniorku Ženevy v této sezoně nasbíral 25 bodů (11+14) v 17 zápasech, v reprezentaci si držel průměr bodu na utkání. V přípravě se dařilo i Michalu Teplému a Martinu Langovi, kteří válčí v zámořské WHL.

Z české extraligy jsou největšími kandidáty na nominaci brněnský Karel Plášek a Jan Myšák z Litvínova.